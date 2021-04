Los arriesgados leggings 'nude' que lució la hija de Demi Moore

La actriz Rumer Willis apostó por una de las tendencias más arriesgadas y lució un conjunto deportivo nude compuesto por leggings y camiseta ajustada.

La estrella fue captada por paparazzis mientras salía de su sesión de entrenamiento en West Hollywood. Completó el atuendo con zapatos de gamuza y múltiples pulseras alrededor de su muñeca. Usó lentes de sol y audífonos para escuchar música.

Foto: Grosby Group

Posó con el mismo conjunto en su cuenta de Instagram. Se recostó en el sillón y dejó ver su rostro maquillado con base, sombras nude en los párpados y amplias pestañas negras. Sumó más de 6 mil reacciones.

Rumer tiene 32 años y es la mayor de las tres hijas de Demi Moore y Bruce Willis, cuyo matrimonio duró de 1987 a 2007. Sus hermanas son Scout, de 29 años, y Tallulah, de 27.

Decidió seguir los pasos de sus famosos padres y se ha inmiscuido en proyectos de actuación como Once Upon a Time in Hollywood.

Rumer Willis hizo su debut cinematográfico en 1995 en “Now and Then”. Al año siguiente, apareció con Demi Moore en “Striptease”. Aunque tener padres famosos le abrió las puertas al mundo de la farándula, también vivió un momento de inestabilidad.

Bruce y Demi se divorciaron en el 2000, cuando ella apenas tenía 12 años. Rumer confesó haber sido adicta al alcohol y en más de una ocasión ha dicho que estaba insegura sobre su apariencia.

“Cuando era adolescente siempre estaba incómoda. No me sentía a gusto con mi cuerpo o mi apariencia y la gente era muy desagradable conmigo... Se burlaban de mí, siempre me estaban comparando con mi madre, una de las mujeres más impresionantes que he conocido. Me decían que yo tenía los rasgos masculinos de mi padre”, dijo a los medios.

La actriz confesó hace unos años que su amor platónico era Ashton Kutcher y tuvo que desprenderse de él cuando se enteró que estaba saliendo con su madre. Después dijo que fue “un buen padrastro”.

La joven estrella es abierta con sus seguidores sobre su lucha por la sobriedad, la ansiedad y lo que llama su “viaje hacia la autoaceptación y el amor propio”.

Hace unos meses dijo a sus seguidores de redes sociales que ha trabajado en derribar muros “de la voz del ego que constantemente te ataca con juicio. Puede ser extremadamente desafiante”, anotó.

“Es tan fácil dejar que la profecía negativa del fracaso o la indignidad empañe la verdadera realidad sobre quiénes somos todos en un nivel básico”, agregó.

Rumer Willis lleva cuatro años sobria y cada vez más recalca la importancia de un estilo de vida saludable y de la salud mental.

Por las comparaciones con su madre, ha trabajado incansablemente desde que era una niña para amarse a sí misma, amar su cuerpo, su rostro.