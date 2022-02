Los looks con los que Adamari Lopez presumió su figura en la playa

Adamari López constantemente suele estar en contacto con sus fanáticos a través de redes sociales y los mantiene actualizados sobre lo que hace y los lugares que visita.

En una reciente publicación que hizo en Instagram compartió un clip sobre sus vacaciones en las playas de República Dominicana que disfrutó a lado de su hija Alaïa y una de sus mejores amigas, Cynthia Torres.

La celebridad de 50 años fue la invitada especial de Margaritaville Island Reserve Cap Cana que las consintió y les permitió disfrutar de las maravillas que tiene el Caribe.

En el clip, Adamari presumió sus múltiples looks que usó para disfrutar tanto de la playa como de las instalaciones del lugar y su habitación.

Asimismo mostró tomas de aparentes sesiones en trajes de baño y elegantes atuendos.

Uno de los atuendos se trató de un traje de baño blanco de lujo, el cual se trató de un bodysuit de hombros caídos y escote de corazón con holanes en la espalda y un recorte definido debajo del pecho. Usó este diseño en otra versión negra.

También modelo elegantes maxi vestidos como uno rojo de diseñador con cuello halter, espalda descubierta y recortes sobre el torso y un minivestido de colores que ayudó a resaltar su esbelta silueta y tonificadas piernas.

En todas las tomas la presentadora se mostró glamurosa como si estuviera en una sesión profesional.

Su rostro se mostró sonriente y glamuroso con maquillaje en tonos bronceados y su cabellera peinada bajo diferentes estilos.

Al inicio de la publicación apareció con su hija caminando por los pasillos del aeropuerto de Miami.

“Este viaje fue maravilloso ¿y saben qué fue lo mejor? Que lo disfruté junto a Alaïa. Aproveché el especial para residentes de la Florida que tiene @mvislandreserveresorts y la pasamos riquísimo. Ahora mismo quiero estar allá”, escribió y promocionó.

Realizó el viaje para celebrar el compleaños de Torres, de quien recientemente habló en internet como una de sus mejores amigas, familia y una de las personas que la han apoyado en sus momentos más difíciles desde hace más de 17 años.

“Hoy día no me visualizo sin tus consejos ni sus palabras. Mi mamá ya no está y tú has sido para mí esa mamá, esa amiga, esa hermanita que me ayuda a salir adelante. Que me dice cómo debo o cual es el camino que me sugeriría, quiera yo tomarlo o no, para ayudarme a cuidar y criar a mi hija”.

Para las celebraciones de San Valentín, la actriz compartió un gracioso clip en Instagram diciéndoles a sus fanáticos que les presentaría a su novio. “Les voy a presentar a mi novio… cuando tenga”, dijo en tono de broma y con una amplia sonrisa en el rostro.

Bajo el video, los fanáticos expresaron la risa que les dio haber escuchado la broma de la conductora y le desearon felices celebraciones junto a su hija y seres queridos.

El mensaje vino casi un año después de anunciar su separación de Toni Costa, padre de su hija y con quien estuvo por años.

