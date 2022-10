Mariah Carey seduce Nueva York con atrevido vestido transparente

Mariah Carey acaparó la atención de propios y extraños en calles de Nueva York al dejarse ver ataviada con un revelador atuendo total black.

Fue captada por los paparazzis dejando poco a la imaginación mientras salía de su hotel The St. Regis junto a su novio Bryan Tanaka.

Destiló glamour y belleza con un ajustado vestido negro confeccionado con tela transparente que dejó a la vista un bikini tipo thong.

El vestido, que usó al estilo braless, contó con tiras horizontales bordadas, cuello halter y un largo que le cubrió hasta los tobillos.

Foto: The Grosby Group

Agregó un par de zapatillas de tacón con tiras negras y un suéter de punto negro largo con mangas de campana.

La cantante añadió gafas solares oscuras cuadradas, así como anillos y pendientes circulares de plata. En tanto, peinó su cabellera de lado con mechones ondulados.

Su maquillaje se mostró sencillo con una base que le dio efecto de porcelana a su piel, pómulos rosados y labios color durazno.

A su salida del hotel posó sonriente y amable con los paparazzis que la estaban esperando su novio de 39 años, le ayudó a bajar los escalones y la dirigió al auto de lujo que la esperaba.

Tanaka visitó una chamarra de cuero negro, una camisa negra de escote en y oantalones de mezclilla clara. Bajo un estilo juvenil, usó una gorra de béisbol y tenis negros de tipo botín.

La pareja comenzó a salir oficialmente en 2016 después de haberse conocido en la gira de Mariah; él era uno de sus bailarines.

Tras seis años juntos, Mariah, de 53 años, y su novio se dejaron ver felices y relajados mientras se dirigían a disfrutar de una cita nocturna por la ciudad.

Sus recientes apariciones en Nueva York suceden previo al lanzamiento de su esperado libro infantil llamado The Christmas Princess, el cual saldrá a la venta en noviembre.

Se mantuvo ocupada por meses preparando su debut como escritora infantil, pero hace poco hizo la revelación del proyecto con un mensaje en redes sociales en el que escribió: “¡Incluso 'Little Mariah' cree que aún no es el momento! ¡Descubre por qué está tan deprimida y despeinada cuando salga mi nuevo cuento de hadas de Navidad en noviembre!”.

Además del cuento navideño, la intérprete de All I Want For Christmas ha estado planeando un nuevo álbum “temático”, según dijo en el podcast Rolling Stone Music Now.

“Es algo que la gente me ha pedido que haga durante años, pero no se hace en el sentido tradicional. Aún no está terminado, pero estoy muy emocionada. Estoy trabajando con algunos artistas nuevos muy eclécticos, así como con algunas personas legendarias”, detalló.

MA