La actriz Megan Fox acompañó a su novio Machine Gun Kelly a una fiesta previa a los Premios Grammy, pese a haber sufrido una conmoción cerebral y una fractura de muñeca.

La protagonista de la película Transformers lució su silueta curvilínea con un espectacular vestido rojo, el estilo de Jessica Rabbit, con escote strapless, cintura ajustada y un moño de crinolina sobre su falda.

El vestido largo que usó la estrella de cine es una creación de la firma Alexis Mabille, que se acaba de presentar durante la Semana de la Moda de Paris.

Fox, de 36 años, elevó su atuendo al usar con un collar y anillos de diamantes para combinar su atuendo.

Además, maquilló su rostro en tonalidades marrón y labios nude, mientras su cabello caía en ondas suevas de lado.

Megan Fox acudió a la fiesta previa a los Premios Grammy de Clive Davis, en la ciudad de Los Ángeles, California, para acompañar a su novio. Aunque lucía espectacular, la modelo no estaba en buen estado de salud.

Al llegar a la ciudad, la belleza tenía una contusión cerebral y una muñeca rota, por lo que portaba un cabestrillo rosa.

Fox es la compañera inseparable de Machine Gun Kelly en cada evento de alto nivel al que acude. El rapero fue invitado a los Grammys porque fue nominado a Mejor Album de Rock por Mainstream Sellout.

La pareja se conoció en mayo de 2020, mientras grababa la película Midnight in the Switchgrass. Dos años después, los artistas se comprometieron, pero no todavía no han dado a conocer la fecha de su boda.

