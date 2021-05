Megan Fox se une a tendencia y posa con blusa transparente

Las transparencias se han reinstalado como una de las tendencias de la temporada. Estrellas como Maisie Williams, Lele Pons y Kylie Jenner han lucido sus mejores atuendos traslúcidos por las calles.

Ahora es la actriz Megan Fox quien se une a la tendencia. A través de su cuenta de Instagram, posó ataviada con una blusa transparente al estilo braless. Combinó su look con un pantalón negro de cuero.

La estrella de Transformers sumó más de un millón de reacciones con este outfit que contrastó con el fondo compuesto por un póster de nubes y aureola de ángel.

El 22 de abril, celebró el cumpleaños de su novio, el rapero Machine Gun Kelly. La pareja hizo pública su relación en mayo de 2020 después de conocerse en el set del debut como director de Randall Emmett, Midnight In The Switchgrass.

En una entrevista con Lala Kent, Megan Fox dijo que “supo de inmediato que era su alma gemela”.

En febrero surgieron rumores de que la pareja podría estar comprometida. Sin embargo, una fuente aclaró a la revista People que, aunque planean un futuro juntos, todavía no se han comprometido a casarse.

Ella solicitó el divorcio a Brian Austin Green después de pasar 10 años juntos. La pareja está en conversaciones para acordar la custodia para sus tres hijos.

Megan Fox está por estrenar la película Midnight in the Switchgrass, donde un agente del FBI y un oficial del estado de Florida se unen para investigar una serie de casos de asesinato sin resolver.

Comparte créditos en la cinta con Bruce Willis, Lukas Haas, Caitlin Carmichael y Sistine Rose Stallone.

El productor Randall Emmett dijo a la revista People:

“Soy muy afortunado de hacer mi debut como director con Midnight in the Switchgrass y de trabajar con un elenco y un equipo tan extraordinarios. No puedes equivocarte cuando emparejas a actores como Megan Fox, Emile Hirsh y Bruce Willis con una historia excepcional de crimen, engaño y suspenso. Estamos ansiosos por compartirla con el mundo”.