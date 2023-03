Otro pretexto más para ser criticada y señalada como “interesada”. Un experto real reveló que Meghan Markle se decepcionó del príncipe Harry cuando se enteró que no era “tan rico” como ella pensaba.

Tom Bower, autor del libro Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors sostuvo una entrevista con el Daily Mail en la que habló de los duques y sus asuntos económicos.

Al parecer Meghan estaba “obsesionada” con el dinero de Harry cuando se conocieron y durante sus primeras citas y una vez que se enteró que no era tan rico como pensaba, se decepcionó.

“Su gran sorpresa y decepción fue que el príncipe Harry tenía muy poco dinero”, afirmó Bower.

Y agregó: “Ella no había imaginado que él valía cientos de millones, sino miles de millones, y ahora tiene que compensarlo”.

Cabe resaltar que Harry no era multimillonario, fue incluido en un fondo fiduciario creado por su madre Diana de casi $30 millones de dólares y obtuvo a la herencia de la princesa de $17 millones.

Antes de dejar la familia Mountbatten-Windsor para “vivir una vida normal” junto a Meghan en Estados Unidos , Harry recibía pagos por su labor como miembro de la realeza y recibía una asignación de casi $2 millones.

En general, antes de casarse con la actriz y de dejar Reino Unido, se estima que el príncipe sumaba una fortuna de $40 millones, mientras que Meghan tenía cerca de $5 millones de dólares por su trabajo como actriz en Suits, principalmente.

Posteriormente, en 2021, Forbes estimó que su fortuna conjunta era de apenas $10 millones. La separación de Harry de la Corona Real hizo que renunciara a un estimado de $34 millones.

Por su parte, la decepción de Meghan continuó cuando se enteró que no podría permitirse el lujoso estilo de vida que soñaba mientras fuera parte de la realeza y trabajadora activa junto a Harry debido a las reglas de la familia y el limitado presupuesto de vida que se les daría por año si continuaban dentro.

Bowe afirmó: “Ella quiere viajar en los grandes Cadillacs, los jets privados al mando. En este momento, ella necesita buscar ese tipo de cosas”.

Las grandes oportunidades de vivir como millonaria, según Bowe, se presentaron cuando firmaron un contrato de $100 millones de dólares con Netflix para producir contenido por varios años, así como la venta del libro Spare de Harry y las exclusivas que pudieran vender en Estados Unidos sobre su vida de pareja y experiencias en la familia real.

Carlos III les quita la residencia Frogmore Cottage a Harry y Meghan

Las revelaciones del experto real surgieron en medio del desalojo de la pareja de la residencia Frogmore Cottage, en Reino Unido, que les regaló la Reina Isabel II cuando se casaron en 2018.

Según medios británicos, la residencia pasaría a manos del príncipe Andrés a pesar de sus múltiples escándalos y vinculaciones con el pedófilo Jeffrey Epstein.

Al parecer la institución real les pidió a Meghan y Harry que desalojaran la residencia en enero pasado, días después de la publicación de Spare, el polémico libro de Harry con el que hundió la reputación de la corona.

Si bien se cree que el desalojo fue por las revelaciones del libro, los expertos aseguran que Carlos III está haciendo cambios en las finanzas familiares , eliminando directamente la subvención que se le da a Andrew de $250 mil libras esterlinas.

En caso de quitar dicho apoyo económico, Andrew sólo tendría acceso a Frogmore Cottage.