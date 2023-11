¿El amor traspasa las fronteras? La controversial pareja árabe-mexicana compuesta por los tiktokers Melissa Navarro y Massad Altamimi, ya está reunida por primera vez en México.

Su relación a distancia se volvió una de las más famosas en las redes ya que pese a no conocerse en persona comenzaron un amorío digital que conquistó al público hispanohablante por sus detalles y su peculiar historia. Te contamos todos los detalles.

MELISSA Y MASSAD ESTÁN JUNTOS OMGGG pic.twitter.com/llbVvPqFd4 — Karina (@karinaqxxx) November 23, 2023

¿Cómo fue el encuentro?

A través de las distintas redes sociales se viralizó el momento del encuentro, como si se tratara de una película romántica, el influencer árabe sorprendió a Melissa con un ramo de rosas rojas y emocionó a sus fans, quienes no se esperaban que estuviera en la Ciudad de México.

Ambos creadores de contenido compartieron a través de historias de Instagram las primeras fotografías de su cita, en donde se puede observar que también aprovecharon el día para cenar y poner el árbol de Navidad.

Con el objetivo de viralizar su amor, los fans han creado una gran cantidad de videos en Tiktok con la canción ‘Primera cita’ de Carin León, porque creen que relata todo lo que tuvieron que pasar para estar juntos, ‘’era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana’’.

¿Una relación imposible?

Por la forma en que comenzó su relación sufrieron críticas por parte de sus espectadores, quienes pensaban que él no la quería para algo serio y que debido a su religión nunca podrían estar juntos.

Con la llegada de Massad a México, las dudas de internet se disiparon. Al respecto, él mencionó que no vino a jugar, sino a encontrar la forma de que estén juntos para toda la vida.

‘’Les dije que no vengo a jugar, vengo aquí por algo, conocer a Melissa y a su familia para hacer algo bueno paso a paso. Espero que encontremos algo, una solución para estar juntos toda la vida, entonces les digo que no es asunto suyo, es mi vida, no su vida’’