Después del éxito que le significó Flowers, Miley Cyrus ya está más que lista para lanzar su nuevo álbum Endless Summer Vacation, el cual saldrá el 10 de marzo.

A través de redes sociales compartió varias imágenes de sí misma luciendo espectacular en un traje de baño rojo; las fotos fueron tomadas durante una sesión fotográfica alusiva a su álbum.

Hizo alarde de su figura de impacto y vientre marcado con un sostén bandeau con detalles degradados en dos tonos de rojo, y un pequeño bikini de triángulo con tirantes gruesos; en un costado presentó un broche cuadrado.

Ambas prendas le ayudaron a destacar su trabajada silueta y piel llena de tatuajes.

Se mostró glamurosa sólo son pendientes de diamantes pequeños como un esfuerzo para no distraer la atención de su figura casi al descubierto.

Miley utilizó una ligera capa de maquillaje sobre el rostro que definió sus rasgos de forma natural: labial nude, rubor rosado, dejas definidas y sombras oscuras sobre sus párpados.

Su cabello lució peinado en mechones rizados. Remató con una manicura fresca pintada con esmalte nude.

“Endless Summer Vacation, marzo 10”, escribió en el pie de foto agregando que haría un anuncio importante relacionado con el álbum y las nuevas canciones.

Las tres fotos que compartió en Instagram fueron tomadas dentro de una habitación decorada al estilo vintage, con puertas de madera y alfombras azules.

Las nuevas noticias sobre su álbum llegan en medio del éxito de Flowers, la cual se mantiene en el número 1 de la radio pop en Estados Unidos y en las primeras posiciones del Billboard Hot 100, además ha brillado en las primeras posiciones de las canciones más reproducidas en plataformas streaming desde que se estrenó el pasado 13 de enero.

En redes sociales, los fanáticos han teorizado que Miley anunciará fechas para una gira mundial poco después del lanzamiento de Endless Summer Vacation.

Flowers se convirtió en su primer éxito mundial después de nueve años, cuando Wrecking Ball salió a la luz en 2013.

La canción habla sobre el amor y la atención que le hizo falta estando con Liam Hemsworth , durante su relación de casi 10 años y el breve matrimonio que le siguió, y que ahora ella se puede dar a sí misma.

“Puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena”, dice la canción. “Puedo amarme mejor, puedo amarme mejor, cariño”.

Las líneas del single están relacionadas con When I Was Your Man, canción de Bruno Mars y la favorita de Liam.