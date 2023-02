Miley Cyrus inició el nuevo año con una nueva era musical que recuerda a la tumultuosa relación de casi 10 años que tuvo con Liam Hemsworth.

La canción Flowers, lanzada justo en el cumpleaños número 33 del actor australiano, fue la elegida para representar el álbum Endless Summer Vacation, que será estrenado el próximo 10 de marzo.

Fue en 2009 que la pareja se conoció durante el rodaje de la historia de amor escrita por Nicholas Sparks, La última canción.

Después de ser coprotagonistas, decidieron crear su propia historia de amor mientras trabajaban en las grabaciones.

Los rumores sobre su romance no se hicieron esperar y surgieron mucho antes de que ellos confirmaran la relación abiertamente. En una entrevista que dio Liam a Details dijo: “Lo que pasó, pasó y llevamos dos años y medio juntos. Ella me hace muy feliz. Cuando empiezas, quieres ser profesional, pero cuando estás filmando esas escenas con alguien y fingiendo amarlo, no eres humano si no sientes algo”.

Una vez que iniciaron su romance, lo mantuvieron así de forma intermitente hasta que se separaron definitivamente en 2020.

Línea de tiempo de la relación entre Miley y Liam

2009: Miley y Liam se conocieron en el rodaje de The Last Song de Nicholas Sparks.

2010: La pareja se separó por primera vez en agosto, justo cuando la película se acababa de estrenar en la pantalla grande.

Ese mismo año, el 11 de septiembre, se confirmó que habían regresado cuando se dejaron ver almorzando juntos en Los Ángeles. Un testigo de la reunión le dijo a People: “Actuaron como si se hubieran extrañado, siguieron charlando y parecían estar poniéndose al día. Definitivamente parecían una pareja otra vez”.

Los conflictos de pareja en ese año no pararon y volvieron a terminar en noviembre.

2012: Luego de tres años de relación intermitente, Liam le pidió a Miley matrimonio con un anillo diseñado por Neil Lane.

Cyrus le dijo en ese momento a People que estaba feliz por su compromiso y que “esperaba tener una vida feliz con Liam”. Cabe destacar que la familia de la cantante apoyó el compromiso en todo momento ya que “toda la familia ama a Liam”, incluido Billy Ray que estaba emocionado de que su hija había encontrado “al hombre adecuado”.

2013: En lugar de caminar hacia el altar, las celebridades rompieron en 2013. Al igual que lo fue su noviazgo, su separación fue uno de los más mediáticos de Hollywood en ese entonces.

Durante su separación, que duró tres años, Cyrus lanzó algunos de sus más grandes éxitos en toda su carrera con el álbum Bangerz y la canción Wrecking Ball, de la cual se dijo que era inspirada en Hemsworth.

2013-2015: Las celebridades continuaron adelante con sus vidas después de terminar su compromiso, Liam fue visto besándose con Eiza González, mientras Miley salió con Patrick Schwarzenegger.

Mientras Miley intentaba canalizar su dolor con canciones, Liam hizo referencia a su relación durante una entrevista con Men's Journal en 2015.

“Te enamoras de quien te enamoras; uno nunca puede elegir”, dijo. “Supongo que algunas personas simplemente vienen con un poco más de equipaje. Quiero decir, mira, estuvimos juntos cinco años, así que no creo que esos sentimientos cambien nunca. Y eso es bueno porque me prueba que fue real. No fue sólo una aventura. Realmente fue una parte importante de mi vida y siempre lo será. Ella es un espíritu libre. Creo que siempre sorprenderá a la gente con lo que hace, pero no es una persona maliciosa de ninguna manera. Es una chica joven que quiere hacer lo que quiere hacer”.

2016: Enero de 2016, Liam y Miley regresaron y se dejaron ver después de Año Nuevo en Australia junto a Chris Hemsworth y su esposa Elsa Pataky. Ese mismo mes retomaron su compromiso y Miley presumió su anillo en Instagram.

2018: Entre 2016 y 2018, la pareja “se enamoró de nuevo” luego de estar separados por tanto tiempo y dejar de ser sus respectivas prioridades. Viajaron, se mudaron juntos, celebraron cumpleaños y Navidades juntos hasta que se casaron el 23 de diciembre de 2018.

El 26 del mismo mes, Miley compartió los retratos de boda oficiales; en el pie de foto escribió “12.23.18” y “10 años después”.

2019: Si bien lo intentaron, el matrimonio no duró mucho ya que en agosto de 2019, el representante de la cantante confirmó su separación y Liam hizo otro anuncio en el que le deseó “salud y felicidad para el futuro”.

Ese mismo mes, Liam le pidió el divorcio por “diferencias irreconciliables”. Se reportó en su momento que Cyrus estaba “decepcionada” del actor, ya que ella tenía esperanzas de solucionar sus conflictos.

También en agosto, Miley fue vista de vacaciones con Kaitlynn Carter, quien se convirtió en su novia pocos días después. En redes sociales desmintió que Carter haya sido la causa de su separación, ya que aseguró que jamás le fue infiel.

En diciembre de 2019 su divorcio se “resolvió”, dividieron su propiedad en Los Ángeles y ella se quedó con la custodia de sus siete perros, dos cerdos y dos caballos.

2020: En septiembre de ese año, Miley aseguró que su divorcio “apestó” y que su matrimonio fracasó porque ya no se amaban como antes.

Para ese entonces también había finalizado una relación con Cody Simpson

2022: Durante una entrevista con Howard Stern, Miley admitió que no extrañaba a su ex a pesar de todas las referencias que imprimió en sus canciones sobre su relación.

Agregó que hubo “demasiado conflicto en su matrimonio”. “Cuando llego a casa, quiero estar anclada por alguien. No me gusta el drama ni las peleas”, dijo antes de admitir que siempre tendrá sentimientos por Liam. “Realmente lo amo y lo amaba mucho, mucho y todavía lo hago, siempre lo haré”.

2023: Miley hizo una enorme referencia hacia su relación con Liam en la canción Flowers que, más que ser una canción de despecho o de decepción, se trató de una redención para sí misma y una carta de amor propio.

“Puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena”, dice la canción. “Puedo amarme mejor, puedo amarme mejor, cariño”.

Las líneas del single están relacionadas con When I Was Your Man, canción de Bruno Mars y la favorita de Liam.

Entre tantas referencias destaca la casa que compartían en Los Ángeles y que se incendió por los desastres naturales que experimentó California; también hace guiños a la forma en que se preparó para superar su ruptura y la forma en que se dio cuenta que ella es suficiente para sí misma y que se ama. Durante su noviazgo Cyrus admitió que estaba "loca por Liam" y que haría todo por quedarse con él porque “tenía miedo de perderlo”.