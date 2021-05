Modelo de Victoria’s Secret presume figura ‘irreal’ con bikini

Joy Corrigan, famosa por ser una de las modelos estrella de Victoria’s Secret, fue captada disfrutando de una fiesta frente de las costas de Miami a bordo de un lujoso yate.

La celebridad de 26 años fue captada por los paparazzis disfrutando de la fiesta y tomándose fotografías en la proa del vehículo como si se encontrara rodando una sesión profesional.

Se lució ataviada con un diminuto traje de baño de dos piezas con flores de colores estampadas firmado por We Wore What que ayudó a destacar su impresionante figura y vientre plano.

El look constó de un sostén de tipo push up con tirantes gruesos, a juego con un bikini de tipo thong de lazos atados en los costados.

Agregó un par de brazaletes de oro, pequeños pendientes y una medalla también de oro, así como gafas de diseñador en tonalidades marrones.

Presumió su belleza con maquillaje en tonos rosados, labial nude, blush claro y rímel en las pestañas; mantuvo su cabello rubio alborotado por el aire sobre sus hombros.

Por momentos se le vió con champán en mano celebrando alegremente y sacándose selfies con su celular.

Foto: The Grosby Group

En una reciente entrevista que le dio a Maxim, la modelo originaria de Massachusetts dijo que le gusta utilizar atuendos que le ayuden a destacar sus encantos y la atlética figura en la que trabaja todos los días.

“Me encanta ser sexy y me encanta mostrar la piel porque me ejercito muy duro para conseguir el cuerpo que tengo. Siempre he sido muy abierta al respecto”, dijo.