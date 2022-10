Monotonía. Los detalles "ocultos" con los que Shakira envía mensaje a Piqué

Shakira continúa causando revuelo luego de su separación de Gerard Piqué a través de las canciones y videos musicales que ha estado lanzando inspirada en su corazón roto.

En esta ocasión, la colombiana lanzó su nuevo sencillo Monotonía en el que quiso dar detalles sobre su separación del jugador y el vínculo que tenía con él antes de finalizar su relación de 12 años en la que le dieron la bienvenida a dos hijos, Milan y Sasha.

Justo con esta canción lanzó el comentado video musical en el que lanzó varias metáforas y referencias a su ex y con el que se desahogó a su manera y sin rodeos.

Tras el estreno mundial del video, los fanáticos rápidamente identificaron estas señales que evocaron al futbolista del Barcelona, las cuales Shakira había impreso en otros videos y canciones anteriores como Me enamoré, Chantaje y Antes de las seis.

Una de las evidentes referencias es la escena en Me enamoré donde ella y Piqué aparecen abrazados disfrutando la puesta de sol. En Monotonía, un hombre con el rostro cubierto vistió un look similar al del jugador en Me enamoré, con sudadera blanca y pantalones grises, justo en el momento en que le dispara en el corazón a Shakira.

Piqué en me Enamoré//

Piqué en Monotonía

Shakira en todo piensa

La destruyó

En otra parte del trabajo visual de Monotonía que no pasó desapercibida fue la referencia a Antes de las seis, canción lanzada en 2011, casi un año después de iniciar su historia de amor, se vincula con el video de Monotonía en el momento literal en que le disparan al corazón.

La canción de 2011 dice: “Si me ves desarmada, ¿por qué lanzas tus misiles?”.

Finalmente, las escenas en el supermercado fueron referencias claras y directas al video musical del éxito Chantaje que inicia con Shakira caminando por otro supermercado.

Casi al inicio de este video, Shakira mostró la llave de una puerta que la conduce a un bar secreto. En el video de Monotonía, al final usa una llave similar para cerrar una caja en la que pone su corazón.

La llave que le entregó en chantaje la se la quitó en monotonía, esa vaina nada más la hace sha#Monotonia

Además de ser interpretada como una venganza a Piqué, la canción de Shakira ha sido recibida por los fanáticos como la muestra de amor propio que ella y cualquier mujer se debe tener una vez que terminan una relación tumultuosa.

“Este amor no ha muerto, pero está delirando” y “Yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí”, son algunas de las frases que los fanáticos han encontrado como poéticas, dolorosas, pero también como una forma de cerrar un capítulo amoroso.

El video está repleto de guiños al jugador, pero también la canción hace referencia en cada verso a una posible infidelidad por parte de él e indiferencia en los últimos momentos de su relación.

Letra de Monotonía de Shakira

No fue culpa tuya

Ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada, pero me dolía

Yo sabía que esto pasaría

Tú en lo tuyo, yo haciendo lo mismo

Siempre buscando protagonismo

Te olvidaste de lo que un día fuimos

Y lo peor es que

No fue culpa tuya, ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada, pero me dolía

Yo sabía que esto pasaría

De repente ya no eras el mismo

Me dejaste por tu narcisismo

Te olvidaste de lo que un día fuimos

Tú distante con tu actitud

Y eso me llenaba de inquietud

Tú no dabas ni la mitad

Pero sí sé que más que tú

Estaba corriendo por alguien

Que por mí ni estaba caminando

Este amor no ha muerto

Pero está delirando

Ya de lo que había ya no hay na’

Te lo digo con sinceridad

To’ estás frío como en navidad

Es mejor que esto se acabe ya

No me repitas la movie otra vez que esa ya la vi

Bebé yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí

Es un adiós necesario

Lo que un día fue increíble se volvió rutinario

No me saben a nada tus labios

Ahora es todo lo contrario, y lo peor es que

No fue culpa tuya

Ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada, pero me dolía

Yo sabía que esto pasaría

Tú en lo tuyo, yo haciendo lo mismo

Siempre buscando protagonismo

Y te olvidaste de lo que un día fuimos