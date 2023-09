No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue. Después de una larga y dulce espera, los cantantes Cazzu y Christian Nodal le dieron la bienvenida a su pequeña hija.

Las celebridades recurrieron a sus cuentas de Instagram para compartir la primera foto de su primogénita a tan sólo minutos de haber nacido; en la foto, aparecen las manos de la pareja sosteniendo la pequeña manos de la bebé.

Sin más que decir, Cazzu y Nodal escribieron la fecha de nacimiento “14.09.23” junto a un emoji de sol, lo que puede sugerir que la niña se llamará Sol.

Hace unos días, los cantantes protagonizaron la portada de la revista Vogue Hombre, donde Nodal habló sobre los planes de llevar a su hija y a su amada Cazzu de gira con él mientras da shows en Estados Unidos. “Vamos a movernos toda la familia en una casa rodante. Va a ser precioso”, dijo él.

La pareja habló sobre sus deseos de criarla en el campo, “en calmita”, e irla introduciendo poco a poco a sus ajetreadas vidas de celebridades .





Historia de amor entre Cazzu y Christian Nodal

Cazzu y Nodal comenzaron a salir meses después de que él terminara su relación con Belinda. En palabras de la argentina, primero fueron amigos y después le abrió su corazón y dejó que la conquistara.

Sí bien los eventos alusivos a los Grammy de 2022 fueron su debut oficial frente a la prensa, evento en el que Nodal le dedicó sus premios a Cazzu y le dio las gracias por apoyarlo, la pareja se dejó ver numerosas veces previamente, incluso cuando comenzaron a verse casualmente.

Cazzu dio una breve entrevista durante los Premios Gardel en la que aceptó estar enamorada del mexicano y reveló que fue amor a primera vista: “un flechazo” a pesar de mandarlo a la friendzone inicialmente por sus apretadas agendas de trabajo y distancia, él en México y ella en Argentina.

Poco después anunciaron que se convertirían en padres durante una presentación de ella en Argentina.

Desde que anunciaron su espera, la pareja del momento no se ha separado ni un instante, incluso han colaborado juntos para revistas como Vogue y ambos han hablado maravillas entre sí de su relación y su amor, mismo que los ha llevado a ser una de las parejas más consentidas y seguidas por los fans.