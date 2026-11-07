Un antiguo video de Meghan Markle en el que elogiaba a su padre, Thomas Markle, volvió a circular en redes sociales tras su arresto en Estados Unidos por un cargo relacionado con posesión de material de abuso sexual infantil. Las palabras que la duquesa de Sussex pronunció hace más de una década generaron nuevas reacciones en medio del escándalo que involucra a su familia.

La frase de Meghan en la que dijo “Necesitamos más hombres como mi padre” generó revuelo en distintas plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, ya que en este momento Thomas se encuentra bajo arresto domiciliario por presunta posesión de material de abuso sexual infantil, hallazgo que se hizo en México y en Filipinas.

¿Qué dijo Meghan Markle sobre su padre Thomas Markle en el video que se volvió viral?

El video corresponde a un discurso que Meghan Markle ofreció en 2015 durante un evento de ONU Mujeres con motivo del Día Internacional de la Mujer.

En aquella intervención, Meghan recordó una experiencia que vivió cuando tenía 11 años; en ese entonces, decidió escribir cartas para protestar contra un anuncio de detergente para lavar platos que presentaba a las mujeres como responsables de las tareas domésticas.

La actriz contó que su padre, Thomas Markle, la apoyó para defender su postura y expresar su inconformidad ante lo que consideraba un mensaje sexista.

Al hablar sobre la importancia de que las mujeres tengan oportunidades de liderazgo y reciban apoyo para participar en la toma de decisiones, Meghan destacó el papel que su padre había desempeñado durante su infancia.

“Necesitamos más hombres como él, así como necesitamos más hombres como mi padre, quien apoyó a mi yo de 11 años para defender lo que era correcto”, expresó durante su discurso.

La intervención formaba parte de un mensaje más amplio sobre igualdad de género, participación política de las mujeres y la importancia de impulsar a las niñas para que reconozcan su capacidad de transformar la sociedad.

El resurgimiento de las declaraciones de la exactriz provocó nuevas criticas hacia ella, aunque algunos internautas salieron en su defensa, ya que, argumentaron que en 2015 Meghan no tenía conocimiento de los actos que realizaba su padre y todavía no se enteraba de los señalamientos que lo vinculaban con abuso sexual infantil; de acuerdo con la duquesa, ella se distanció totalmente de Thomas Markle en 2018.