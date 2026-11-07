Ninel Conde volvió a generar polémica en redes sociales después de compartir una fotografía en la que presumió su figura; además de recibir elogios, la cantante mexicana desató una ola de comentarios sobre su apariencia, especialmente por cómo luce su abdomen.

Una vez más, Ninel dio de qué hablar por su apariencia, pero en esta ocasión, los internautas no criticaron su rostro, sino que señalaron su abdomen e hicieron comentarios al respecto.

La actriz conocida como 'El Bombón Asesino' compartió en sus historias de Instagram una foto en la que aparece con un bralette de pedrería y unos jeans de diseño.

La imagen llamó la atención por la apariencia de su abdomen, el cual, según los usuarios de redes sociales, luce "raro" y no se le distingue el ombligo. Los internautas indicaron que esto podría deberse a las cirugías que se ha hecho.

Mientras algunos fans cuestionaron la apariencia que muestra en las imágenes, otros, en cambio, defendieron a la actriz y celebraron que presuma su figura.

Ninel Conde: Foto: IG

Los comentarios también estuvieron dirigidos hacia sus cambios de imagen más recientes, entre ellos su cabello rubio platinado, sus ojos claros y los rasgos de su rostro.

¿Qué cambios físicos ha mostrado Ninel Conde?

Durante octubre y noviembre de 2026, Ninel Conde ha compartido distintas publicaciones en las que muestra una transformación de imagen.

Uno de los cambios que más llamó la atención fue su nuevo cabello rubio, acompañado de ojos en tono verde oliva. La propia artista presumió esta etapa de transformación.

¿Qué cirugías y tratamientos estéticos se ha realizado Ninel Conde?

Ninel Conde ha hablado públicamente de algunos procedimientos relacionados con su apariencia. Uno de los más comentados fue la queratopigmentación, una técnica mediante la cual se modifica el aspecto del color de los ojos a través de pigmentación corneal.

¿Cuántos años tiene Ninel Conde?

Ninel Conde tiene 50 años. La cantante y actriz mexicana nació el 29 de septiembre de 1976 y alcanzó reconocimiento por sus participaciones en telenovelas, programas de televisión y su carrera musical.