Nodal rompe en llanto en concierto: “No soy un buen ejemplo, tengo 23 años”

En los últimos meses, tras su rompimiento con Belinda, Christian Nodal ha sido blanco de múltiples ataques y acoso principalmente en redes sociales, donde le han llovido críticas y burlas.

Durante un concierto ofrecido en Colombia, como parte del tour Forajido, Nodal rompió en llanto y se sinceró con sus fanáticos acerca de las burlas que ha recibido y el tipo de relación que tiene con los medios de comunicación.

Dijo sentirse agradecido por los fanáticos que lo han apoyado desde sus inicios hasta este momento, cuando se ha convertido en toda una estrella internacional gracias a su talento como cantante y compositor.

“A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado un chingo llegar a este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen mierda de mí, yo no soy un ser humano mierda. Yo sólo interpreto mi música”, dijo Nodal.

Agregó que al mundo le falta empatía y que él no es un ejemplo de ser humano, aunque trata de dar lo mejor de sí mismo.

“Yo no soy un buen ejemplo de ser humano, tengo 23 años. La diferencia es que lo mío, todo mundo toma video, toma foto y a ustedes no les toman foto cuando están actuando como ser humano. Falta empatía en este mundo y discúlpenme, necesitaba usar este momento para desahogarme”, agregó.

Los dramas que ha protagonizado y que le han dado dolores de cabeza incluyen la pelea con J Balvin y las comparaciones por su cambio de look, así como la separación de Belinda, los ataques de sus fanáticos y sus agresiones por “naco” y “feo”.

En redes sociales ha recibido mensajes de desprecio sobre su físico, su talento e incluso lo han criticado por demostrar problemas mentales; ha habido usuarios que insinuaron en su momento que se uniría al club de los 27, conocido por muertes de celebridades dentro de esta edad.

Christian Nodal en Rolling Stone

Si bien su carrera se ha visto manchada por estas polémicas, a la par el cantante se convirtió en el primer intérprete de regional mexicano en protagonizar la portada de la revista Rolling Stone en su más reciente edición.

Durante la entrevista, el cantante habló sobre ser uno de los músicos latinos más escuchados en la actualidad, no sólo en México, sino en el extranjero. Además contó pasajes de su vida antes de la fama como la vez que intentó suicidarse cuando era un niño.

Nodal contó que creció sin la presencia total de sus padres, ya que su madre sufría de epilepsia y su padre se encargaba de mantener su casa y cuidar a su madre.

Nodal confiesa que intentó suicidarse de niño

Sus abuelos eran quienes se hacían cargo de él, de hecho, fue su abuela quien evitó que se tirara desde un segundo piso.

“No había papá, no había mamá. Mis padres eran mis abuelos. Una vez quise tirarme desde un segundo piso, creyendo que me haría daño, pero mi abuela me salvó: ‘¡Christian! ¡Chamaco pendejo!”.

La música fue el medio para canalizar sus preocupaciones y centrarse en una realidad aparentemente sana; creció en una familia llena de músicos que influyeron en su vida y posteriormente en su carrera.

“Yo la pasaba muy bien ahí porque veía a la gente sanar, yo sentí por primera vez a Dios en la música”, dijo.