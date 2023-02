Lauren Sánchez , la novia del multimillonario Jeff Bezos, encendió las redes sociales al compartir un video corto en el que aparece modelando un pequeño vestido lencero con transparencias.

Recurrió a su cuenta de Instagram para compartir el clip en el que posó sentada sobre una barda de mármol con la ciudad de París detrás de ella en pleno atardecer.

Vistió un minivestido negro lencero, con falda de satén, olanes de encaje y un top de malla negra bordada a una tira de tela sobre el pecho.

El atuendo le ayudó a lucir sensual y atractiva, incluso joven a sus 53 años.

Agregó finos brazaletes plateados, pendientes a juego y un discreto collar con piedras blancas. En tanto, lució sus uñas de pies y manos pintadas de color rosa baby.

Destacó su belleza con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, labial nude, sombras oscuras en los párpados, blush bronceado y un cat eye negro que destacó su mirada felina. Su cabello se mostró peinado de lado en voluminosos mechones ondulados.

Su reciente viaje a París lo hizo acompañada de un grupo de amigas y su novio Jeff Bezos, a quien etiquetó en el video.

Antes de su escapada de San Valentín, Lauren dio una entrevista sobre cómo ha sido su relación con el magnate desde que se hizo público su noviazgo.

“Es la mejor experiencia que he tenido. Siempre he tenido una carrera muy separada de mi pareja. Ahora creo que puedo trabajar con mi pareja y estar con él todo el tiempo”, le dijo a The Wall Street Journal sobre la forma en que une su relación con Jeff y sus negocios y proyectos.

Y agregó: “Vivir con Jeff es como tener una clase magistral todos los días. Lo que realmente me ha enseñado mucho es sobre gestión”.

Ambas celebridades trabajan en sus causas filantrópicas y él le enseña a cómo trabajar como líder de equipo en sus negocios como fundadora del compañía de producción Adventure & Fellowship, en su escuela de pilotos Black Ops Aviation que colabora con la empresa aérea de Bezos Blue Origin.

La pareja comenzó su romance en 2019, cuando él todavía estaba casado con McKenzie Scott y ella se divorció de su esposo Patrick Whitesell.

Al parecer cuatro meses antes de que National Enquirer hiciera pública su aventura, la pareja había disfrutado de citas románticas, encuentros en lujosos hoteles de Estados Unidos, así como paseos en helicóptero y viajes en jets privados.

En la entrevista con WSJ reveló que quedó encantada de su risa cuando se conocieron y después, una de las tantas cosas que la enamoró, fue su alegría y la forma en que inspira a la gente.

“Cuando escuché su risa por primera vez, pensé: ‘¡Vaya! ¿Qué es eso?’. Ahora me encanta”, señaló. Y continuó: “Es tan feliz, me inspira todos los días, me hace una mejor persona cada día. Es el ser humano más amoroso que conozco”.