Olivia Culpo luce su bikini rojo más impactante frente a la piscina

La modelo Olivia Culpo presumió en su cuenta de Instagram su bikini rojo más impactante al hacer una recopilación de sus atuendos favoritos de Revolve.

En la primera fotografía de su galería,usó un traje de baño de corte cut out en el escote. Posó frente a una piscina mientras se deleitaba con pasta. Sumó más de 132 mil reacciones y decenas de comentarios que alabaron su belleza.

A la publicación también sumó fotografías en bikini blanco, conjuntos de estampado floreado y un traje de baño en color negro con escote under boob.

Olivia Frances Culpo ganó el certamen de belleza Miss Universo en 2012. La originaria de Rhode Island triunfó primero a nivel estatal y nacional para hacerse con la corona global. Desde entonces, comenzó su carrera como modelo y presentadora.

Hace un par de años, Olivia Culpo dijo a la revista Shape que realiza ejercicios que pueda ejecutar mientras viaja, por lo que constantemente corre, hace sentadillas, flexiones, abdominales y pesas. No obstante, también practica Soul Cycle, pilates y yoga.

Cuando se trata de ejercicio, lo más importante para la modelo es ser constante con los entrenamientos. “Creo que es muy fácil para las personas pasar por fases en las que son realmente intensos con sus entrenamientos y luego los dejan”.

Su objetivo es hacer ejercicio todos los días, incluso cuando tiene una agenda cargada. “Trato de mantenerme activa tanto como puedo haciendo entrenamientos de bajo impacto y alta intensidad para ser consistente y no me despierto un día y me doy cuenta de que han pasado dos semanas y no he hecho ejercicio”, anota.

Aunque durante la fase más fuerte de la pandemia por coronavirus permaneció la mayor parte del tiempo en California, después retomó sus viajes por el mundo.

Olivia Culpo asegura que pasa por uno de los mejores momentos de su vida. Recientemente cumplió 30 años y se ha vuelto inseparable de su pareja Christian McCaffrey, jugador de futbol americano de las Carolina Panthers.

Culpo habló sobre su relación con McCaffrey durante una entrevista con HollywoodLife, donde expresó que eran una buena pareja.