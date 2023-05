Olivia Wilde enamoró el after party del MET Gala con un lujoso y atrevido atuendo de malla, que dejó a la vista su lencería y remarcó su esbelta silueta.

Fue fotografiada llegando al Zero Bond modelando su segundo atuendo de la noche, compuesto por un maxivestido sin mangas en color plateado.

El diseño presentó escote circular y múltiples recortes de diferentes tamaños sobre la tela dejando a la vista su bikini thong negro y una cubierta metálizada sobre el pecho.

Agregó un par de botines negros con plataforma y tacón cuadrado y un clutch dorado.

Definió su belleza con una base de maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, labial nude, un fino cat eye, compras rosadas y blush color durazno sobre los pómulos; mientras su cabello rubio se mostró peinado con raya en medio y mechones ondulados.

Olivia Wilde en el after party de los MET 2023

La estrella de Don’t Worry llegó a la gala principal en el Museo Metropolitano de Arte luciendo un exclusivo diseño de Chloé, inspirado en la estética y legado de Karl Lagerfeld.

Mostró su trabajada silueta con un maxivestido blanco, recortado en los costados del torso, con top de capa, cuello alto y falda recta.

La prenda presentó una columna de tela dorada sobre el abdomen y puños del mismo bordado dorado. Sumó pendientes de perlas, llamativos anillos de diamantes y un par de zapatillas de tacón.

Olivia experimentó uno de los momentos más incómodos de la gala al encontrarse con Emily Ratajkowski, que fue una de sus amigas más cercanas hasta que ella fue vista besándose con su ex, Harry Styles, en un viaje a Tokio en marzo.

La relación entre ambas celebridades ganó tensión después de que Emily dijera en entrevista con Vogue España que “se sentía mal” por Olivia después de que su beso con Harry se viralizara en redes sociales minutos después de ser vistos.

Después de dicha declaración, una fuente le dijo al Daily Mail que Olivia Wilde se sentía traicionada por su ex amiga y que esperaba que su nombre “se mantuviera fuera de la boca” de Emily.

El encuentro no sólo se quedó en la alfombra roja de la gala, sino que ambas acudieron al mismo after party en Zero Bond, Nueva York. No se sabe si interactuaron o si su enemistad continúa. La última vez que estuvieron juntas frente a las cámaras fue en el after party de los premios Oscar