Olivia Wilde se luce elegante en vestido negro con atrevido escote

Olivia Wilde se lució con su vestido más arriesgado durante la gala anual de ELLE Mujeres en la celebración de Hollywood, llevada a cabo en Los Ángeles.

Acaparó la atención durante la alfombra roja al llegar ataviada con un vestido de escote revelador en V.

El diseño se trató de un top con recortes triangulares sobre el pecho, finos tirantes y espalda descubierta; por su parte, la falda tuvo un estilo abombado con detalles drapeados en la cintura.

Combinó el outfit con zapatillas negras de tacón de aguja, varios brazaletes de oro con perlas, pendientes a jugo y discretos anillos.

Definió su belleza con una base de maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, labial nude, un fino cat eye, compras rosadas y blush color durazno sobre los pómulos; mientras su cabello rubio se mostró peinado con raya en medio y mechones ondulados.

Foto: AP

Olivia asistió a la gala organizada por la revista ELLE Women In Hollywood donde se enlistan y reconocen a las mujeres dedicadas al cine, televisión y música más destacables y brillantes de la industria.

Además de la actriz, acudieron otras estrellas de gran relevancia como Hailey Bieber, Sydney Sweeney y Anne Hathaway.

Antes de ser invitada a la gala, Wilde participó en una de las portadas especiales de la publicación donde habló sobre su trabajo dentro de la actuación y dirección y la forma en que compagina su apretada agenda con su vida personal y crianza de sus hijos.

“La gente asume que he abandonado a mis hijos, como si mis hijos estuvieran en algún lugar en auto caliente sin mí”, dijo y agregó que tiene un acuerdo con su ex Jason Sudeikis sobre compartir el cuidado y la crianza de los niños Otis y Daisy.

Sus declaraciones sobre su familia llegan después de haber enfrentado las afirmaciones que decían que engañó a Jason con Harry Styles. En una entrevista con Vanity Fair dijo: “La idea completa de que dejé a Jason por Harry es completamente inexacta”.

“Como cualquier relación que termina, no termina de la noche a la mañana. Desafortunadamente, Jason y yo tuvimos un camino muy accidentado y disolvimos oficialmente la relación hacia el comienzo de la pandemia”.

Foto: EFE

La niñera de la familia de Wilde reveló en exclusiva a Daily Mail la forma en que la entonces pareja se separó y según sus afirmaciones, Styles sí fue una de las causas principales.

Según la mujer, Olivia le fue infiel a Jason poco antes de comenzar con el proyecto Don’t Worry Darling, en la que actúa Harry y que ella dirige.

Las sospechas sobre infidelidad surgieron antes de que Olivia y Jason terminaran, de hecho ella normalmente estaba ausente en casa y argumentaba que sus desapariciones por días eran a causa del trabajo y de la pandemia.

“Dejó de pasar tiempo en casa y su argumento fue que el trabajo era agotador y que como constantemente había contagios de Covid-19, pues no quería poner en peligro a sus hijos”, dijo la niñera.

Agregó que Sudeikis se enteró de la infidelidad cuando leyó varios mensajes que Styles le envió a Olivia.

“Un lunes por la mañana regresé de mi fin de semana libre y él estaba que no podía dejar de llorar. Yo no sabía todavía lo que había sucedido. Pero tras preparar a los niños, Jason subió, tomándose un café pero aún llorando, y me dijo que Olivia lo había dejado”, agregó.

MA