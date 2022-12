Paris Jackson se luce en minifalda y top braless en desfile de moda en Los Ángeles

Paris Jackson fue una de las invitadas especiales al exclusivo desfile de moda de Cèline, celebrado en Los Ángeles con un sinfín de celebridades.

A su paso por la alfombra roja acaparó la atención debido a su impresionante belleza y look de lujo que vistió, mismo que resaltó su gusto por el estilo boho chic.

La hija de Michael Jackson posó para las cámaras ataviada con una pequeña falda de cuero café, a juego con una blusa de seda color beige de Cèline, con escote pronunciado que usó al estilo braless.

Agregó un cinturón café rojizo, un par de botas de equitación marrones con broches dorados, un clutch de la misma marca con cadena, así como múltiples brazaletes de colores estilo boho, pendientes de diamantes y un pequeño collar dorado.

Foto: AP

Hizo alarde de su belleza con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, blush color durazno, labial nude, un fino cat eye negro, rímel y sombras marrones en los párpados.

Su cabello rubio le dio un aspecto más informal y juvenil al look, con su cabellera rubia peinada con raya en medio y mechones ondulados.

Durante el desfile se reunió con su tocaya Paris Hilton, ambas posaron alegres y amistosas frente a la cámara.

Courtney Cox se sentó junto a ellas en primera fila y después se reunieron con otras estrellas invitadas, incluidas Emma Roberts, Cindy Crawford y Doja Cat.

Hace poco la joven, de 24 años, salió de gira para promocionar su EP The Lost en varias ciudades de Estados Unidos, incluida Los Ángeles y Charleston.

La segunda parte del tour continuará en febrero del siguiente año hasta marzo.

En una entrevista con Numero, Jackson recordó sus inicios en la música y la forma en que se ha consolidado como cantante a lo largo de los años a pesar de creer que no se dedicaría a la música.

“Empecé con la guitarra a los 13 años, pero fue hace sólo tres años que me comprometí seriamente con la música", dijo.

“Antes de eso, ya tenía un enfoque creativo, pero de todas mis pasiones, escribir canciones me pareció esencial. Para mí, la música es catártica. Si escribo una buena canción, inmediatamente me siento mejor después. Incluso si no funciona tan bien cuando la canción es mala” agregó.

MA