“Perseguía a papá por la casa con un cuchillo”; reveló Jennette McCurdy sobre su madre

Jennette McCurdy hizo nuevas e impactantes revelaciones sobre la relación que tenía con su madre durante su infancia y parte de su adolescencia cuando era explotada laboralmente para mantener a su familia.

Durante una impactante y sincera conversación con Jada Pinkett Smith, su hija Willow Smith y Adrienne Banfield-Norris, madre de Jada, en el programa Red Table Talk, Jennette compartió detalles sobre su madre, así como los problemas y traumas que tenía ésta.

Mientras crecía y era obligada a hacer algo que no quería y que finalmente odio, que era actuar, McCurdy aprendió a reconocer que su madre era abusiva y la aceptación de esto “fue un proceso largo y complicado”.

“No podía aceptar que no estaba bien, porque [era] una niña. Y necesitaba a mi madre. Necesitaba que fuera lo que yo quería que fuera para poder sobrevivir”.

Agregó que había ido a terapia, pero la rechazó en seguida porque los terapeutas le habían dicho que los comportamientos de su madre Debbie eran tóxicos y abusivos.

“Vi a este terapeuta, que fue la primera persona que me dijo que mi madre era abusiva; renuncié de inmediato”, dijo McCurdy. “No pude manejar esa información”.

“Finalmente volví a la terapia, tal vez un año después... incluso después de escuchar la palabra 'abuso' y luego simplemente juntar las piezas, sentí que finalmente estaba haciendo contacto con la realidad y no viviendo en la ilusión necesaria de mi niñez”.

Debra la explotaba y la obligaba a trabajar aún en contra de su voluntad y capacidades, todos los abusos los expuso en el libro I’m Glad My Mom Died y han sido tema de conversación desde que fue lanzado en Amazon.

Pero eso no fue todo. En la nueva entrevista, reveló también que su madre tenía problemas con su salud mental y traumas de abuso sexual que no había superado y que no quería solucionar a través de terapia.

Cuando Jada y Willow le preguntaron sobre si su familia no incitaba a su madre a ir a terapia, Jennette reveló: “Había una dinámica muy intensa entre ella y su madre y lo vi de primera mano porque mi abuela materna vivía con nosotros. Además, mi mamá contó experiencias de abuso sexual y nunca fue a terapia”, dijo.

“Mi padre y mi abuelo le suplicaban y le rogaban y le decían: ‘Por favor, haz algo sobre esto’”. Y continuó: “Mi mamá perseguía a mi papá por la casa con un cuchillo de carne, y él decía: ‘Deb, tienes que buscar ayuda. Tienes que controlar esto. No puedes estar haciendo esto’”. Al parecer las persecuciones con el cuchillo eran frecuentes y normalmente utilizaba herramientas u otras cosas para tratar de agredir a su padre.

Durante sus terapias y sus experiencias con el abuso de su madre, Jennette descubrió que podría tener una mezcla de problemas mentales que incluían trastorno bipolar y trastorno límite de la personalidad, además de trastorno narcisista de la personalidad.

Estas declaraciones se unen al mensaje que compartió en el programa donde su madre la llamó “zorra”, “puta” y “monstruo feo” y después le pidió dinero para comprar un nuevo refrigerador para su casa.

Antes de finalizar la conversación con las Smith, Jennette leyó en el mensaje que le envió para reprocharle haber salido con el que era su novio en ese entonces, Joe de 32 años, y donde la ofendía por algunas fotos de paparazzi que fueron publicadas en los medios de comunicación.

Dicho mensaje fue incluido en el libro I’m Glad My Mom Died.

La actriz retirada leyó el mensaje en voz alta: “Estoy tan decepcionada de ti. Solías ser mi angelito perfecto, pero ahora no eres más que una pequeña zorra, una puta toda agotada”. Según destacó Jennette, el mensaje fue enviado con mayúsculas para enfatizar los insultos.

“Y pensar que lo desperdiciaste con ese horrible ogro de hombre. Vi las fotos en un sitio web llamado TMZ. Te vi frotando su repugnante estómago peludo. Sabías que estabas mintiendo sobre Colton”.

“Añade eso una lista de cosas que eres; mentirosa, intrigante y malvada”, continuó leyendo.

“Te crié mejor que esto. ¿Qué le pasó a mi niña buena? ¿A dónde fue y quién es este monstruo que la reemplazó? Tú ahora eres un monstruo feo”.