¿Por qué Sergio Basteri, el hermano de Luis Miguel, creció en EU?

Sergio Basteri, el hermano menor del cantante Luis Miguel,creció fuera de México y de su familia, ya que fue enviado a Estados Unidos cuando tenía 10 años de edad.

En el final de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, se muestra que el intérprete de Hasta Que Me Olvides decidió que su hermano dejara el país luego de que se publicó en los medios de comunicación que su madre Marcela Basteri estaba desaparecida.

En la serie de Netflix, el cantante mantenía una disputa por la custodia de Sergio luego de la muerte de Luisito Rey.

Mientras Matilde Sánchez, madre de Luisito Rey, quería que el niño se quedara en España con ella, “El Sol” buscaba mantenerlo en México, cerca de él y de su otro hermano, Alejandro Gallego Basteri.

Luis Miguel, la serie cuenta que Octavio Foncerrada, conocido como “El doc” y uno de las personas más cercanas a Gallego Basteri, se ofreció a llevarse a Sergio a vivir a Estados Unidos.

Sin embargo, en la vida real, los hechos ocurrieron de forma diferente, según contó el mismo Foncerrada.

Es hijo del cantautor español Luisito Rey y la italiana Marcela Basteri. Es el mayor de los tres hijos del matrimonio y sus hermanos son Alejandro y Sergio Basteri.

“El doc” reveló en una entrevista para TV Azteca, que se encontraba en Argentina cuando Luis Miguel le llamó para informarle sobre el fallecimiento de Matilde. “Me fui a México y de México me fui a Acapulco y ya estaba Sergio ahí, chiquito y hablaba como españolito”, narró.

Foncerrada explicó que comenzó a disciplinar al hermano menor del artista mexicano. “Le dijo, yo me hago cargo de él, con todo el amor del mundo, pero sí me gustaría mucho, para que no estuviera dentro de México y fuera hermano de…, llevármelo a Boston”, contó.

El antiguo amigo de la familia aseguró que se convirtió casi en un padre para Sergio, lo cuidaba en una casa y lo ayudaba con sus tareas escolares, mientras el intérprete de Culpable o No los apoyó económicamente hasta que ingresó a la universidad.

Octavio Foncerrada llegó a la vida de la familia Gallego Basteri dándole terapia a Luisito Rey y a Marcela Basteri, pero luego se quedó a trabajar como médico de la familia. A Luis Miguel lo cuidó hasta los 21 años, pero siguió a su lado los siguientes años hasta que se mudó a Estados Unidos con Sergio Basteri..

Luego del final de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, Netflix confirmó que producirá una tercera y última entrega de la historia, protagonizada por el actor Diego Boneta.

