Taylor Swift ganó el Grammy al Álbum del año con su "Midnights" e hizo historia este domingo en Los Ángeles al ganar un cuarto gramófono en la categoría, única estrella en alcanzar esa marca.

Swift venció en el codiciado rubro a "World Music Radio" (Jon Batiste), "the record" (boygenius), "Endless Summer Vacation" (Miley Cyrus), "Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd" (Lana Del Rey), "The Age of Pleasure" (Janelle Monae), "GUTS" (Olivia Rodrigo) y "SOS" (SZA).