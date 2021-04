¿Qué fue de 'Alfalfa' a 27 años de 'Los Pequeños Traviesos'?

Hace casi 27 años se estrenó uno de los clásicos del cine más queridos y alabados por la crítica, nos referimos a Los Pequeños Traviesos o The Little Rascals.

Si bien muchos prefieren la historia original, que se trató de una serie televisiva del mismo nombre, la película es considerada una de las mejores producciones para niños de los años 90.

Fue en este filme donde surgió uno de los discursos más divertidos e icónicos dicho por un personaje: “Querida Darla, te odio y te aborrezco, me provocas el vómito, eres peor que la mugre, te quiere, Alfalfa".

Y es justo Alfalfa quien recordamos en esta ocasión.

Cómo olvidar esas escenas que se quedaron para la prosperidad donde el pequeño niño tuvo que pasar mil aventuras para ganarse el corazón de su amada Darla y evitar a sus malvados amigos que no querían a las niñas.

Desde bailar ballet con un disfraz, hasta competir en la carrera de karts Soap Box Derby, pasando por recitar una canción con jabón y vencer a sus enemigos.

¿Qué fue de Alfalfa?

Alfalfa fue interpretado por el actor Bug Hall de entonces nueve años. Hoy en día el actor, cuyo nombre real es Brandon Hall, tiene 36 años y presume de una carrera dentro de la industria del entretenimiento a bajo perfil, pero todavía vigente.

Después de su protagónico, Bug alcanzó una enorme popularidad entre la década de los noventa y los dos mil.

Actuó en películas como Honey, We Shrunk Ourselves (1997), Hercules (1997) y Get a Clue (2002).

Asimismo fue convocado para aparecer en series como CSI: Crime Scene Investigation (2003), Strong Medicine Charmed (2004), Justice CSI: Miami (2006), American Pie Presents: The Book of Love (2009) y Nikkita (2010).

Recientemente actuó en Harley and Davidsons (2016) y This Is The Year junto a Selena Gomez (2020).

En marzo de 2017 se casó con su novia Jill Degroff y posteriormente recibieron a sus dos hijas.

Fue en 2014 cuando el cast se reunió para celebrar los 20 años de la película con un especial en donde los actores recordaron sus participaciones y los momentos que los marcaron.

El año pasado atrajo la atención por haber sido arrestado bajo sospecha de posesión e inhalación de sustancias químicas volátiles y trasladado a la cárcel del Condado de Parker.

Según reportes de TMZ, las autoridades del condado de Weatherford en Texas encontraron toneladas de latas en toda una habitación luego de que los familiares de Bug lo denunciaran.

En un informe, la policía dijo que Hall aceptó haber inhalado latas de aerosol y que no se negó al arresto.

Más adelante en 2020, Hall se dirigió a YouTube para publicar un video en el que reveló que había sido abusado sexualmente por su padre biológico cuando era niño y por dos hombres que trabajaron en la película de Los pequeños traviesos.

Hoy en día está activo en redes sociales, específicamente en Instagram donde en su biografía tiene escrito que está a favor de la pena de muerte a pedófilos y expresa su cercanía a la religión.

Así luce actualmente Alfalfa. . .

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí