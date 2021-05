¿Qué pasó con 'Darla' después de 'Los pequeños traviesos'?

Fue hace 27 años que Los pequeños traviesos llegaron para conquistar el corazón del público con sus inocentes travesuras y personalidades.

La versión de 1994 actualmente es todo un clásico del cine y una de las mejores películas infantiles de todos los tiempos, según la crítica especializada.

Uno de los personajes que se llevó toda la atención debido a su talento y carisma frente a la cámara fue Darla, interpretada por la actriz recién debutante Brittany Ashton Holmes quien entonces tenía apenas cinco años de edad.

Darla era la enamorada de Alfalfa, quien tenía prohibido acercarse a una niña por ser parte del Club de machos antimujeres liderado por su mejor amigo Spanky McFarland.

Debido a las reglas del club sobre enamorarse de una chica, Alfalfa siempre se está escondiendo de sus amigos para poderse encontrar con Darla, hasta que todo se comienza a complicar debido a Waldo, un niño nuevo y rico que llega a la ciudad, y a los malentendidos entre todos los niños.

¿Qué fue de Darla después de Los pequeños traviesos?

Tras su debut en The Little Rascals, Brittany Ashton Holmes ganó bastante popularidad tanto en Hollywood como entre los fanáticos de la producción. No obstante, la pequeña actriz no vio prosperar su carrera.

Tuvo participaciones en la serie Ellen, Red Shoe Diaries, ambas de 1995; Death Benefit, Inhumanoid y Humanoids from the Deep en 1996 antes de retirarse.

Regresó a la industria de forma fugaz en 2014 para la película We Hate Paul Revere, pero éste fue su último trabajo, según subraya el portal IMDb.

Ashton Holmes se unió a sus compañeros de elenco para celebrar el 20 aniversario de la película con una reunión bastante especial, en donde todos recrearon a sus personajes, así como las escenas más icónicas.

Como adulta, a los 32 años, la actriz ha evitado ser el centro de atención y ha vivido una vida a bajo perfil en California.

Según los informes, se casó y vive en un vecindario conocido de Los Ángeles. Recientemente cursó una licenciatura en ciencias políticas.

Así luce Btittany Ashton Holmes en la actualidad. . .

Mira aquí el detrás de cámaras del reencuentro filmado por Entertainment Tonight y hecho realidad por la compañía 22 Vision.

