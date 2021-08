¿Qué pasó con Lauren Lane, ‘CC Babcock’ después de ‘La Niñera’?

Hace 28 años se estrenó una de las series de comedia más queridas y recordadas de Hollywood, la cual contaba las aventuras de una niñera que deja su empleo en una tienda de novias para convertirse en la niñera de una adinerada familia de Nueva York.

Nos referimos a La Niñera o The Nanny protagonizada y producida por Fran Drescher.

El programa duró seis temporadas con rotundo éxito episodio tras episodio y en cada uno dejó memorables momentos a cargo de su reparto principal y personajes secundarios como CC Babcock.

Interpretada por Lauren Lane, CC fue la socia comercial y amiga de Maxwell Sheffield, el jefe y eterno amor de Fran, quien también era productor de Broadway.

Durante la serie tuvo una extraña atracción por Maxwell que la llevó a tener celos por Fran; sin embargo, su principal relación la tuvo con Niles, el mayordomo de los Sheffield con quien siempre tenía discusiones campales y se hacían travesuras o se insultaban con ingenio entre ellos.

¿Qué fue de Lauren Lane después de The Nanny?

Después del éxito que trajo la comedia y el éxito que le significó a todos sus actores, Lane anunció su retiro de la pantalla chica dos años después, aunque no dejó la actuación de forma definitiva.

Apareció en otros programas como la comedia de situación Partners de 1999, The Cutting Room en 2011 y recientemente en Dress Code de 2019.

En 2004 se unió al resto de sus compañeros de elenco para el especial The Nanny Reunion: A Nosh To Remember.

Desde 2000, la celebridad ha estado haciendo teatro y ha protagonizado varias producciones en el Zachary Scott Theatre Center en Austin, Texas en colaboración con una de las compañías de teatro más antiguas de Estados Unidos.

Algunos de sus trabajos más destacables incluyen Dinner With Friends, The Clean House, House of Several Stories y Harvey.

Asimismo creó construyó su propia carrera como conferencista y profesora. Normalmente se presenta en conferencias de la Universidad Estatal de Texas en San Marcos, donde es miembro del Departamento de Teatro y Danza. También ha dado clases regulares en la Universidad Carnegie Mellon.

En la vida real, CC Babcock tiene BFA de la Universidad de Texas en Arlington y obtuvo una maestría en el American Conservatory Theatre en San Francisco, California.

En sus redes sociales Lane es bastante activa, en especial para mostrar apoyo a causas sociales como Black Lives Matter, para promover el teatro y para compartir recuerdos de su época en The Nanny.

Así luce hoy en día Lauren Lane, CC Babcock.

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí