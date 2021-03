¿Qué tan alta era y cuánto pesaba Selena Quintanilla?

Selena Quintanilla, conocida por ser la reina del tex-mex, se mantiene como una leyenda de la música a casi 26 años de su trágico asesinato y su vida todavía intriga a sus fanáticos.

La cantante de Como La Flor nació el 16 de abril de 1971 en Texas y comenzó su carrera con tan sólo 10 años de edad, junto a Los Dinos, la banda que formó junto a sus hermanos. En 1995, Quintanilla fue asesinada por Yolanda Saldívar, una fanática que trabajaba para ella.

Selena tenía 24 años cuando fue atacada con un disparo en la espalda, con un revólver calibre 38. La bala que disparó Saldívar le perforó una arteria en la clavícula, lo que la mató antes de llegar a un hospital.

La cantante de raíces latinas se encontraba en la cumbre de su carrera. En la edición 36 de los premios Grammy había ganado su primer galardón por el Mejor Álbum Mexicano-Americano de 1994.

Además, Selena Quintanilla tenía un mes de haber dado el legendario concierto en el Astrodome de Houston, ante más de 67 mil personas, con canciones como Last Dance, Amor Prohibido, Techno Cumbia, No Me Queda Más y Bidi Bidi Bom Bom.

¿Cuánto pesaba Selena Quintanilla?

La reina del tex-mex pesaba 57 kilos y medía 1.65 metros de altura. De acuerdo con el sitio Healthy Celeb, sus medidas eran 89-66-94 centímetros.

Según declaró en vida, el ejercicio que realizaba Selena lo hacía sobre el escenario con sus intensos bailes y no creía en las dietas.

El color de ojos de la empresaria era marrón oscuro y el tono natural de su cabello era negro, aunque en algunas ocasiones lo tiñió.

Aunque su padre la sacó de la escuela para dedicarse de lleno a la música, Selena Quintanilla terminó la preparatoria por correspondencia y se especializó en administración de empresas en la Pacific Western University.

¿Qué tan alta es y cuánto pesa Jennifer Lopez?

Jennifer Lopez, quien interpretó a Selena Quintanilla en la pantalla grande en 1997, tiene grandes similitudes con la reina del tex-mex, lo que le ayudó a obtener el papel.

J. Lo mide 1.64 metros, casi lo mismo que la cantante de Amor Prohibido, y pesa 59 kilos. Sus medidas son 86-66-93 centímetros. Según contó a la revista Vogue en 2012, la actriz usa talla de ropa 6, aunque puede bajar a 4 cuando está en forma.

Además del ejercicio que realiza sobre el escenario al bailar, la Diva del Bronx sigue intensas rutinas y acude al gimnasio a diario.

Jennifer Lopez behind the scenes of the Selena movie pic.twitter.com/b9G6jPkXnK (@comolareina) August 2, 2018



