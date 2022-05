¿Quién es Camille Vazquez y por qué se está haciendo famosa en juicio de Depp vs Heard?

En medio de la demanda por difamación hecha por Johnny Depp en contra de su exesposa Amber Heard, una de las estrellas del juicio ha sido la abogada del actor Camille Vazquez, quien se ha tomado bastante en serio la defensa de su cliente.

Tal es el caso que en redes sociales la han catalogado como la heroína del día, todos los días, debido a la fuerza y tenasidad con la que defiende a Depp y saca a relucir las supuestas mentiras de Heard en cuando a la violencia doméstica y abuso sexual que sufrió en su matrimonio.

¿Quién es Camille Vazquez?

Camille Vazquez es la actual defensora de Johnny Depp en el extenso juicio que enfrenta con la actriz Amber Heard luego de que este la demandara por 50 millones de dólares por difamación.

De 37 años, la abogada es parte del bufete de abogados de alto perfil y uno de los más reconocidos en Estados Unidos, Brown Rudnick.

Su base de operaciones con el bufete se encuentra en Orange, California. Como especialista y licenciada en leyes, se especializa en litigios y arbitraje, destaca el perfil de la firma en su sitio web.

Sus casos, comúnmente, se centran en la defensa de difamación por parte del demandante, como lo está haciendo con el actor de 58 años.

Se graduó en la Universidad del Sur de California en 2006 y posteriormente comenzó a expandir sus conocimientos en la Facultad de Derecho de Southwestern, también en Estados Unidos.

Entre sus logros más destacados se incluyen que en 2021 Camille fue nombrada en la lista de abogados One to Watch de la revista Best Lawyer.

¿Camille está saliendo con Johnny Deep?

Desde que inició el juicio, pero principalmente desde que comenzaron los testimonios de Heard, Camille se ha aferrado a la defensa de la estrella de Piratas del Caribe con un serie de cuestionamientos relacionados a las declaraciones y pruebas de la actriz del supuesto abuso que sufrió durante el matrimonio.

En redes sociales se ha convertido en una heroína al dejar en duda varios testimonios que parecen ser falsos y contradictorios por parte de la protagonista de Aquaman.

De hecho, en alguna parte del juicio se sugirió que la abogada estaba enamorada del actor y qué por esta razón era que su defensa era todavía más agresiva y contundente.

Foto: AP

Sí bien no hay nada definido en cuanto a la relación o sentimientos de la abogada por Johnny, varias veces han sido fotografiados durante el juicio compartiendo gestos amistosos e incluso cariñosos abrazos, así como sonrisas y miradas de cómplices.

Una fuente le dijo a Us Weekly que entre la abogada y el actor no hay ningún otro tipo de relación más que la legal y es que, según los informes, Camille “tiene novio” y los rumores sobre su romance “son una total ficción”.

Los fanáticos de Depp han expresado numerosas veces la admiración que le tienen a Vazquez, e incluso han dicho que estarían más que felices que estuviera en una relación con el actor; sin embargo Camille ha dicho que su relación es estrictamente profesional, tal y como se ve en las transmisiones en vivo del juicio.

La disputa ante el tribunal de Fairfax, Virginia entre Amber y Depp todavía está en curso. A inicios de la semana pasada iniciaron las declaraciones y presentación de pruebas por parte de Amber Heard.

Si bien ha dado varias declaraciones y presentado evidencias, su versión de la historia todavía se mantiene en duda y en Twitter los usuarios han dicho que no le creen nada de lo que dice, ni sus lágrimas, comportamiento y pruebas.

Foto: AP