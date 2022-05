¿Quién es Carolina Ross, la cantante a la que Nodal besó en concierto?

Christian Nodal volvió a dar de qué hablar luego de besar a una cantante durante un concierto que dio en el Estado de México.

Durante el Palenque de Metepec, el intérprete de Adiós Amor le dio la bienvenida a su telonera Carolina Ross sobre el escenario, a quien alabó y reconoció su talento así como el éxito que ha tenido desde que comenzó a ganar popularidad por cantar covers, incluidos varios de Nodal.

“Es increíble porque ella empezó haciendo mis covers y yo…”, dijo el cantante antes de ser interrumpido por la multitud que le pidió que besara a Ross. “Beso, beso, beso” se escucha en un video que se está viralizando en redes sociales.

En cuestión de segundos y con una actitud un poco apenado, Nodal accede y le planta un beso a Carolina en la mejilla; luego de ello continuó alabando el talento de la cantante.

Posteriormente, continúa con su speech señalando que nunca había escuchado canciones de Carolina hasta ese momento que abrió el espectáculo principal y se dio cuenta que “es uno de los talentos más increíbles que he escuchado en toda mi vida”, dijo.

El show de la segunda noche del palenque continuó con una interpretación de ambas celebridades del éxito No te contaron mal.

¿Quién es Carolina Ross?

Carolina Ross es una promesa del regional mexicano que ha tenido éxito por sí sola con interpretaciones de varias canciones del género musical, mismas que ha compartido en redes sociales.

Nació en Culiacán, Sinaloa el 23 de septiembre de 1995, por lo que ahora tiene 26 años. Creció dentro de una familia algo disfuncional con padres divorciados, una abuela enferma y una personalidad llena de inseguridades debido a su peso y el bullying que ejercían sobre ella en la escuela, según cuenta en su perfil de Spotify.

Desde pequeña soñó presentarse en los grandes escenarios y ser una cantante famosa en todo el mundo; su madre, al notar su pasión por la música y los problemas psicológicos que estaba desarrollando debido al acoso, la llevó a terapia y la apoyó para superar sus traumas, pero también para seguir su sueño.

En 2013 participó en La Voz México y quedó en tercer lugar, pero fue casi cuatro años después que su talento fue reconocido a través de YouTube; gracias a los covers de piano de artistas como la Banda MS y La Adictiva la disquera Cima Music Group la notó y vio futuro en con su talento.

Desde entonces Carolina ha grabado profesionalmente esos covers y ha tenido la oportunidad de lanzar su primer álbum de estudio. Además, cuando lanzó su EP Buena Señal con cuatro temas inéditos en 2018, artistas como Camila y Sin Bandera la invitaron a ser su telonera en las giras por Estados Unidos.

“Antes de lanzar algo original pop lanzamos sencillamente regional y no me fue muy bien. Me di cuenta de una realidad muy triste: el público casi no apoya proyectos femeninos pero sí te aceptan covers de regional”, dijo la cantante en una entrevista con EFE.

Su álbum no es estrictamente regional, aunque siempre ha sido su principal apuesta. De hecho trabajó en la creación de las canciones con base en su experiencia del EP y el recibimiento.

En lugar de lanzar música de banda o norteña, decidió probar un conjunto de géneros como el pop, baladas, reggae y rhythm and blues.

"La gente está acostumbrada a mi voz con puro piano pero decidí tocar el rhythm and blues y también con el pop urbano y a la gente le gustó muchísimo el resultado. Estoy feliz de que me apoyen esta faceta mía", señaló Ross en la entrevista.

Su carrera en la música es considerada como una de las más prometedoras y en camino a convertirse en toda una sensación. En Spotify tiene un total de 1.4 millones de oyentes mensuales.