El reciente anuncio de su compromiso con Jake Bongiovi ha hecho que Millie Bobby Brown sea blanco de críticas por parte de sus fanáticos en línea por comprometerse a los 19 años.

La estrella de Stranger Things y actriz icónica de la generación Z anunció la noticia en Instagram con una foto de ella y Jake, de 20 años, abrazados con el anillo de diamantes. En el pie de foto, Millie citó un fragmento de la canción Lover de Taylor Swift: “Te he amado tres veranos ahora, cariño, los quiero todos”.

Los fans no tardaron en expresar sus opiniones destacando que la actriz sólo tiene 19 años y que su “matrimonio infantil no debería estar pasando”, incluso hubo quien dijo que Jake sólo estaba colgándose de su fama y esperando adueñarse de su fortuna de casi $14 millones de dólares.

Otros más han defendido su decisión y al mismo Bongiovi señalando que no es ningún “cazafortunas” ni está con ella por su dinero, ya que proviene de una familia “más famosa” y rica que la misma Brown. Estos comentarios han despertado la curiosidad sobre el origen y vida privada del joven.

¿Quién es Jake Bongiovi?

El apellido Bongiovi lo dice todo. Es hijo del cantante de rock e ícono de las décadas de los 80 y 90 Jon Bon Jovi, líder de la banda Bon Jovi y de Dorothea Hurley.

Su padre es creador e intérprete de canciones que marcaron generaciones de jóvenes como It’s My Life, Living’ on a Prayer y Always.

El rockero tuvo a Jacob Hurley Bongiovi junto a Hurley el 7 de mayo de 2002, por lo que el joven tiene 20 años y casi cumplirá los 21. Jake tiene otros tres hermanos: Stephanie Rose, de 29 años, Jesse, de 28 y Romeo, de 19.

Según IMDB , Jake se está enfocando en la actuación, con próximas participaciones en Sweethearts y Rockbottom.

En 2020 entró a la Universidad de Syracuse en Nueva York, pero no continuó estudiando al año siguiente, por el contrario, se dice que se dedicó al activismo en contra de las armas en Estados Unidos y contra los tiroteos masivos en escuelas.

Inició con algunas protestas en 2018, después de la masacre de Parkland, Florida, junto a amigos cercanos de su escuela en Nueva Jersey.

Historia de amor entre Jake Bongiovi y Millie Bobby Brown

La pareja provocó los rumores de citas en 2021, cuando él compartió una fotografía con la actriz durante un paseo en auto juntos. Poco después ambos hicieron pública su relación en redes sociales mientras disfrutaban de un paseo en el London Eye de Londres a finales de 2021.

Hicieron su debut como pareja en la alfombra roja de los BAFTA en marzo de 2022 y desde entonces han aparecido en galas juntos y en redes sociales.

Antes de anunciar su compromiso, la actriz de Enola Holmes se refirió a Bongiovi como su compañero de vida en una publicación que hizo en Instagram en Año Nuevo.

“Infinitamente enamorada del año que he tenido. Agradecida por mis amigos, familia, burro (Bernard), mis perritos, los dientes de mis cachorros, y mi compañero de por vida. Brindemos por otro año contigo y las maravillosas personas y animales que nos rodean. ¡Hagámoslo de nuevo pero mejor!”, escribió bajo una recopilación de fotos tomadas durante 2022.