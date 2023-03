Cristiano Ronaldo y Leonel Messi están juntos en una nueva polémica de romance e infidelidades luego de que una modelo chilena asegurara haber tenido una aventura con uno de ellos.

Daniella Chávez, una ex conejita de Playboy, afirmó en redes sociales haber tenido un amorío con el astro portugues y dijo que podía comprobarlo con un video íntimo que tomó de ambos.

Sin que nada se confirmara y ni se revelara la identidad de la mujer, por años se rumoró que Ronaldo había tenido amoríos con una modelo, que no era ni Irina Shayk, ni Georgina Rodríguez, tampoco Andressa Urach, otra modelo brasileña que dijo haberse relacionado sexualmente con el astro en 2013.

Ahora, Daniella Chávez dijo en redes sociales que mantuvo una aventura breve con el jugador y que intentó esconder el secreto por años hasta ahora que decidió hablar.

No dio muchos detalles en su revelación, misma que borró minutos después, pero aseguró haberse involucrado con Cristiano cuando ambos eran libres, por lo que no fue ninguna infidelidad y ambos estuvieron de acuerdo en tener relaciones sexuales.

“Si alguien tiene sexo con otra persona que no es su pareja, pero es una persona libre de mente y cuerpo sin dar explicaciones, ¿eso es infidelidad? ¿entonces con Cristiano Ronaldo fuimos infieles? Sólo fue sexo y con permiso por mi lado, ¡de él no! El sexo libre también existe”, dijo.

¡¡Un crack dentro y fuera de la cancha!! 🥵😱



La modelo e influencer chilena 🇨🇱, Daniella Chávez, confesó haber tenido intimidad con nuestro Comandante Cristiano Ronaldo.



"DICE TENER HASTA VIDEOS" 😬 pic.twitter.com/3YuLjcLitm — bilal (@BenaissaBilal4) February 27, 2023

En su declaración incluyó a Lionel Messi, asegurando que le fue infiel a su esposa Antonela Roccuzzo. Si bien no dijo su nombre, insinuó la identidad del jugador describiéndolo como “un 10 muy famoso de Argentina”.

“Siempre lo negué, inventé mucho para zafar de eso, pero no puedo más. No le pongan más, conozco a otras chicas que salieron con un 10 muy famoso de Argentina si no es el más”.

Después de contar su historia con Ronaldo, los fanáticos no tardaron en poner en duda las afirmaciones que hacía sobre su ídolo portugues y defender a Messi.

“Soltar el nombre de tus clientes no ayudará mucho a tu pyme”, “Todos sabemos a qué te dedicas”, le dijeron los usuarios de Twitter que la insultaron y se burlaron de ella por dedicarse a las redes sociales como creadora de contenido para adultos y por “intentar colgarse de la fama” de los futbolistas más famosos de la Tierra.

Acerca de su relación o cercanía con Lionel Messi no se sabe nada ni ella ahondó sobre el tema de infidelidad del campeón del mundo hacia su esposa de más de 8 años y madre de sus hijos. Ni Antonela, ni Messi se han pronunciado al respecto.

¿Quién es Daniella Chávez?

Se trata de una modelo, de 37 años, que apareció en la revista Playboy y que se ha ganado reconocimiento en redes sociales, principalmente por su cuenta de Only Fans y por hacer contenido erótico.

La belleza es oriunda de Rancagua, Chile. A los 24 debutó en la revista del conejito, luego de ganar fama se instaló en México para trabajar en Televisa Deportes como presentadora.

En años recientes decidió dedicarse a las redes sociales como modelo y creadora de contenido. En Only Fans rápidamente se posicionó como una de las modelos más famosas y seguidas y por consecuencia una de las mejores pagadas.

Se sabe que está casada con un ingeniero y fotógrafo desde hace una año y con quien ha estado en una relación intermitente desde hace 16 años; ambos comparten una niña.

Ronaldo y sus aventuras con modelos

Cuando tenía un romance con Irina Shayk, Ronaldo fue acusado de haberle sido infiel con la modelo brasileña Andressa Urach en 2013 después de haberse conocido en el Hotel Villa Magna de Madrid.

Días después de estos rumores, Page Six confirmó que la pareja se había separado definitivamente.

Hace unos días, otra acusación de infidelidad por parte de Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez lo llevó a acaparar los titulares.

De acuerdo con The Sun , el jugador se involucró con la modelo y bloguera Georgilaya el 25 de marzo de 2022, cuando el astro se preparaba con la selección portuguesa para la Copa Mundial de Qatar.

Georgilaya afirmó haber conocido a Ronaldo en un hotel al norte de Portugal, supuestamente él le envió un mensaje en redes sociales y ella aceptó pensando que sólo hablarían y se tomarían fotos juntos, pero al parecer el jugador le propuso sexo y ella aceptó aunque se “sintió manipulada por la fama y poder” de Cristiano.

Las primeras afirmaciones sobre su aventura fueron publicadas por el diario portugues Correio da Manha.

Ante la polémica, el portavoz del jugador dijo: “esto es completamente falso y difamatorio”.