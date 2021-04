¿A quién le dedicó Luis Miguel la canción ‘Hasta que me olvides’?

Luis Miguel tiene un amplio repertorio de canciones en sus más de 40 años de carrera, algunas dedicadas para las diferentes mujeres con las que ha tenido romances y a otras personas importantes en su vida.

En la primera temporada de Luis Miguel, la serie se mostró que la canción “Culpable o no” estaba dedicada a Mariana Yazbek, su primer amor a los 17 años de edad, luego de una ruptura.

En el segundo capítulo de la segunda temporada de la serie se reveló la historia detrás de otro de sus grandes éxitos: “Hasta que me olvides”.

Esta canción fue escrita por Juan Luis Guerra, famoso por temas como “Burbujas de amor” y “Te regalo una rosa”.

Como parte del álbum “Aries”, lanzado en 1993, “Hasta que me olvides” alcanzó el primer lugar de la Hot Latin Songs de la revista Billboard, el 22 de octubre de ese año, y se mantuvo en la lista de popularidad durante 15 semanas.

Luis Miguel, la serie atribuye la inclusión de esta canción en el disco Aries a la propuesta de un promotor musical que trabajaba con el productor Hugo López, quien manejó su carrera durante varios años. El promotor recibe el nombre de Patricio Robles en la bioserie, pero no existió realmente y el personaje está inspirado en los diferentes agentes que trabajaron con “El Sol”.

En el segundo capítulo, antes de grabar en el estudio “Hasta que me olvides”, el cantante, interpretado por Diego Boneta, agradece a Robles por encontrar la canción de Juan Luis Guerra y asegura que el tema y todo el álbum está dedicado a su madre Marcela Basteri, luego de asumir su destino.

“Es una joya, Pato, y más en esta época para mí”, expresa el personaje protagónico antes de comenzar con las primeras líneas del tema.

La versión contrasta con el relato que contó Jorge “El Burro” Van Rankin, uno de los antiguos amigos de Luis Miguel Gallego Basteri, en el programa de televisión Miembros Al Aire.

Van Rankin afirma que Juan Luis Guerra escribió “Hasta que me olvides” mientras estaba en casa de Jaime Camil Garza, junto a “El Sol”. “En la escalera de la casa escribió una canción que tenía en la mente, se la escribió en una servilleta”, dijo el conductor sobre el tema.

LETRA DE LA CANCIÓN "HASTA QUE ME OLVIDES" DE LUIS MIGUEL

Hasta que me olvides, voy a intentarlo

No habrá quién me seque tus labios por dentro y por fuera

No habrá quién desnude mi nombre una tarde cualquiera

Hasta que me olvides tanto que

No exista mañana ni después, no, no

Hasta que me olvides, voy a intentarlo

No habrá quién desnude mi boca como tu sonrisa

Y voy a rodar como lágrima entre la llovizna

Hasta que me olvides tanto que

No exista mañana ni después

Hasta que me olvides

Voy a amarte tanto, tanto

Como fuego entre tus brazos

Hasta que me olvides

Hasta que me olvides

Y me rompa en mil pedazos

Continuar mi gran teatro

Hasta que me olvides

Hasta que me olvides

Y voy a bordar tu sueño en la almohada

Llenar poco a poco el silencio con tu abecedario

Y cuando me callé por dentro, tenerte a mi lado

Hasta que me olvides tanto que

No exista mañana ni después

Hasta que me olvides

Voy a amarte tanto, tanto

Como fuego entre tus brazos

Hasta que me olvides

Hasta que me olvides

Y me rompa en mil pedazos

Continuar mi gran teatro

Hasta que me olvides

Hasta que me olvides, oh, eh

Voy a continuar copiando

Tu cuerpo sobre la pared

Y voy a colgar tu pecho

La noche y el amanecer

Hasta que me olvides

Voy a amarte tanto, tanto

Como fuego entre tus brazos

Hasta que me olvides

Hasta que me olvides

Y me rompa en mil pedazos

Continuar mi gran teatro

Hasta que me olvides

Hasta que me olvides, uh

