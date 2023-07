Después de que la noticia de su separación con Rosalía conmocionara a sus fanáticos y se rumorara que fue por una infidelidad con la modelo Valeria Durque, Rauw Alejandro desmintió las teorías de engaño.

El cantante puertorriqueño confirmó su rompimiento con Rosalía en un comunicado, en el que dijo que las razones no están vinculadas a “terceras personas o una infidelidad” y que su relación terminó hace “unos meses”.

Al inicio del comunicado se dirigió a sus fans para decir que nunca se imaginó hablar de un asunto “tan privado” como éste ni dar declaraciones públicas sobre su vida en pareja y luego se pronunció directamente contra los rumores de infidelidad.

“Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro casino fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”, dijo.

“Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, agregó.

En redes sociales surgieron teorías sobre una supuesta infidelidad por parte de él con una modelo colombiana, que conoció durante la gira por México y con la que se involucró una vez.

En cuestión de horas, los fans encontraron que la mujer vinculada a la infidelidad es Valeria Duque, una modelo e influencer de redes sociales de 31 años.

Después de que los fans ataran cabos, recurrieron a su Instagram para defender a Rosalía y criticarla por haber sido la supuesta tercera en discordia. A Rauw también le han llovido críticas e insultos por haber engañado a Rosalía, una de las cantantes latinas más amadas en todo el mundo.

Según circuló en redes, el cantante y Valeria se conocieron en backstage en México y tuvieron una aventura. Ni Rauw ni Rosalía se pronunciaron al respecto después de estos rumores, pero Valeria, sin decir nada al respecto, puso en privado su Instagram para no recibir odio de los fans de los cantantes.

Los fans creen que la pareja de celebridades terminó por las fechas en que dejaron de publicarse en redes sociales y cuando Rosalía compartió una foto sin ropa en junio, en la que escribió: “Mi frase favorita de ‘Tuya’ es ‘Tú eres un hijueputa con suerte porque me encontraste’”.

Se cree que fue su selfie de la venganza, fue tomada en su último viaje a Tokio. Luego de la publicación, Rosalía compartió un carrete de fotos de varios días en el que incluyó una selfie llorando.