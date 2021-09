Rebel Wilson luce "irreconocible" con vestido negro en Disneyland

Rebel Wilson está disfrutando al máximo su buena salud y presumiendo los resultados de su impresionante cambio de imagen en cada oportunidad que se le presenta.

Luego de un largo viaje por las lujosas ciudades europeas, la actriz fue fotografiada divirtiéndose en Disneyland, California en compañía de su séquito de amigos.

Durante su estancia, la actriz atrajo la atención de propios y extraños ataviada con varios conjuntos, uno de ellos un lujoso look megro firmado por Gucci.

La estrella de Isn’t Romantic fue vista saliendo de Royal Suite para dirigirse a una cena en el Club 33.

Vistió un top negro de manga corta con escote en V a juego con una falda de corte lápiz que ayudó a remarcar su pequeña cintura.

La falda, misma que le llegó sobre las rodillas, contó con un cinturón simulado con el logo de la marga. Dicha prenda está a la venta por cerca de $1200 dólares (casi $24 mil pesos mexicanos).

Añadió un par de zapatillas de gamuza negra con tacón de aguja, así como un cubrebocas negro y un monedero nude.

Foto: The Grosby Group

Lució su cabellera rubia peinada en una cola de caballo con un broche dorado y flequillo de lado decorado con una diadema de orejas de ratón grises con moño brillante.

Posteriormente, la celebridad fue vista en un balcón tomándose selfies, lo que permitió ver su rostro alegre y coqueto destacado con una capa de maquillaje en tonos claros, con blush rosado y labial nude.

Más temprano ese día, Rebel fue vista paseando por el parque con sus amigos y subiéndose a las atracciones del complejo, incluido el Avengers Campus, en donde se tomó un video corriendo de forma dramática junto a una camioneta del equipo de superhéroes.

En Instagram compartió dicho clip corto, obteniendo más de 1.6 millones de reproducciones de forma instantánea.

La actriz fue captada luciendo irreconocible con leggings cortos negros, tenis a juego y una camisa negra con el estampado de Mickey Mouse; todos sus acompañantes lucieron esta prenda como si se tratara de su uniforme para la aventura.

Hace unos días, Rebel compartió en sus redes sociales un conmovedor mensaje sobre su camino de pérdida de peso junto a una fotografía de sí misma con el tenista Novak Djokovic.

En el pie de foto, la actriz de 41 años dijo que antes utilizaba la comida, en especial la chatarra, como una forma de “adormecer” sus emociones y describió la Rebel de la foto como su “yo más insalubre”.

Asimismo, describió lo que sucedía en el momento en que se tomó la foto con el tenista.

“Recuerdo que esto fue cuando estaba en mi momento más insalubre: tenía sobrepeso y me gustaba demasiado la comida chatarra. Usar la comida para adormecer mis emociones”, escribió.

Y añadió: “Mi padre había fallecido de un infarto y fue un momento muy triste. No pensaba muy bien de mi misma y no me valoraba como debería haberlo hecho”