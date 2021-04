Rebel Wilson posa en lencería tras perder más de 30 kilos

La actriz Rebel Wilson hizo alarde de su silueta en lencería con una selfie en Instagram, luego de perder más de 30 kilos.

Wilson, de 41 años de edad, posó con un bodysuit de lencería negro con tela traslúcida en la zona del abdomen, y un sostén de escote pronunciado, con el que resaltó su silueta curvilínea.

La comediante australiana lució su rostro con el mínimo de maquillaje, sólo con labial de color rosa claro.

Además, dejó que su cabellera rubia cayera sobre sus hombros en ondas ligeras, mientras posaba para la selfie frente al espejo de su camerino. “Ella luce glamorosa hoy en el set”, escribió en la historia de Instagram.

La actriz Rebel Wilson ha pasado los últimos meses en las grabaciones de los proyectos The Almond And The Seahorse y Pooch Perfect.

Este año, la australiana lució un drástico cambio de imagen al bajar 30 libras gracias a que se ejercita a diario y evita la comida chatarra.



Wilson ha confesado que las personas la tratan diferente desde que bajó de peso, pues ahora le ofrece llevar la comida del supermercado hasta su automóvil o le deja las puertas abiertas al entrar a un lugar

Además, la actriz está soltera desde inicios de año, luego de salir con Jacob Busch. La última vez que se les vio juntos fue en diciembre, antes de su radical cambio.

Meses antes, Rebel Wilson afirmó que durante todo un año había salido con todas las personas que la habían invitado a salir, en un intento por no cerrarse al amor y darle una oportunidad a cualquier candidato.

