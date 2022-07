Reese Witherspoon luce 'bikini body' a los 46 años y deslumbra

La actriz Reese Witherspoon deslumbró en su cuenta de Instagram al modelar un traje de baño de la última colección de su línea de ropa Draper James.

La estrella de 46 años presumió su figura torneada ataviada con un traje de baño completo en color azul. La tela estampada a cuadros tenía un tono más claro en la parte superior y uno más oscuro abajo.

Posó sonriente sobre una tabla de surf en la playa. Mostró su amplia sonrisa blanca y lució un maquillaje perfecto de apariencia natural. Sumó más de 120 mil reacciones con la publicación que recordó al estilo pin-up girl.

Reese Witherspoon lanzó la marca Draper James en 2015, como una manera de crear prendas que honraran el estilo sureño de su natal Nueva Orleans, Louisiana. El nombre viene de sus abuelos, Dorothea Draper y William James Witherspoon.

La estrella de Big Little Lies lució el traje de baño de $114.95 dólares para anunciar la colaboración entre su marca y Lands' End.

El sitio de Draper James tiene un 30% de descuento durante el fin de semana festivo del 4 de julio, con precios de descuento hasta el 5 de julio. Además, una parte de cada compra de esta colección apoya a la organización sin fines de lucro Girls Inc, cuyo objetivo es inspirar a las niñas a empoderarse.

Reese Witherspoon es una de las actrices hollywoodenses más queridas. Sus próximos estrenos incluyen la comedia romántica Your Place Or Mine, el debut como directora de la guionista de The Devil Wears Prada, Aline Brosh McKenna.

También regresará a su personaje de Legally Blonde, Elle Woods, para una tercera película de la franquicia.

En 2021, fue nombrada la actriz más rica del mundo al vender parte de su productora Hello Sunshine por $760 millones de dólares. Su fortuna total es de $400 millones de dólares, según estimaciones de Forbes.