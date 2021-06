Rita Ora presume figura con jumpsuit negro 'underboob' en Los Ángeles

Rita Ora fue captada por los paparazzis destilando belleza y sensualidad por calles de Los Ángeles luego de haber regresado de Sydney, Australia en donde estuvo viviendo con su novio Taika Waititi.

La cantante fue vista desfilando por las aceras ataviada con un jumpsuit negro, de la marca Nagda Butrym, que se ajustó a tu atlética figura.

El diseño contó con un revelador escote corazón sostenido por tirantes gruesos y descubierto en la parte inferior, con un estilo underboob.

Combinó el look con numerosas prendas de joyería, incluidos collares plateados y dorados; brazaletes en ambas manos y pequeños pendientes.

Añadió gafas solares con armazón hexagonal de diseñador, un bolso negro de tipo vintage y un par de sandalias negras de tiras; por momentos la cantante utilizó un cubrebocas negro.

Su cabello se lució peinado en una cola de caballo alta, mientras que su rostro lo mostró definido por maquillaje en tonos bronceados, con blush canela, sombras marrones en los párpados, labial rojizo y cejas definidas.

Foto: The Grosby Group

Antes de regresar a Estados Unidos, la intérprete de For You había estado trabajando como coach en The Voice Australia durante meses.

Asimismo, había estado viviendo en una zona de super lujo en Sydney con Taika Waititi mientras éste dirigía la producción de Thor: Love and Thunder.

Según los informes, la celebridad rentó una lujosa propiedad en el suburbio de Mosman, donde las rentas mensuales ascienden a los 30 mil dólares por semana.

La casa se ubica frente al mar, cuenta con cinco habitaciones, una alberca privada y vistas panorámicas al puerto.

Rita y Taika hicieron oficial su relación frente a los medios cuando fueron vistos llegando juntos al estreno de RuPaul’s Drag Race Down Under en la Ópera de Sydney durante abril.

Su relación romántica viene después de que él se separó de su esposa Chelsea Winstanley en 2018 y ella de su novio Romain Gavras a inicios de este año.

La cantante se mudó temporalmente a Australia para ser coach en The voice, pero también por la polémica que levantó al hacer una celebración de cumpleaños en un famoso restaurante de Londres cuando las políticas de cuarentena seguían siendo estrictas y las reuniones estaban prohibidas debido al coronavirus.

MA

