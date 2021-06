Ryan Antonio, el novio tiktoker de Andrea Meza que enseña inglés

La mexicana Andrea Meza ganó la corona de Miss Universo 2021 en mayo pasado, lo que conlleva un sinfín de responsabilidades sociales, pero también la continua atención mediática y el interés por saber más de su vida personal.

Desde que se coronó, los fanáticos y la prensa comenzaron a interesarse sobre la vida en general de la modelo e ingeniera, hasta el punto de querer saber más detalles sobre su vida amorosa,pero para entonces todo era un secreto.

Fue hasta después de la gala que se dio a conocer que la mexicana sostiene una relación romántica con un tiktoker estadounidense, popular en las redes por presumir su aprendizaje del idioma español y ayudar a otros usuarios a aprender y comprender el inglés.

Ryan Antonio Proctor es el actual novio de la reina de belleza de 26 años. Vive en Naples, Florida, aunque es originario de St. Louis, Missouri; tiene 32 años.

En redes sociales es toda una celebridad, en especial en TikTok y YouTube. Dedica su contenido a los usuarios de habla hispana, principalmente y que se hace llamar “El Gringo”.

Normalmente, en todo su contenido aparece junto a su hermano Austin Proctor para dar lecciones básicas de inglés o hacer actividades para el entendimiento, pero hace poco comenzó con los sketches sobre telenovelas mexicanas.

“A lo largo de mi vida personal y profesional, he tenido varias experiencias y exposiciones a la cultura latina , ¡y me enamoró! Comencé a tomar lecciones de español en 2019 para facilitar mi capacidad de experimentar realmente la cultura de primera mano”, se lee en su sitio web.

Asimismo, dice que su material y contenido está hecho para “beneficiar a la comunidad hispana que me ha dado la bienvenida y me ha apoyado en mi viaje” y para inspirar a otros a aprender idiomas.

Fue durante una entrevista al programa Al Rojo Vivo en que la reina de belleza reveló su estado sentimental con el tiktoker.

La conductora Vanessa Claudio reveló más detalles de su relación, diciendo que se habían conocido por Instagram y que se encontraron por primera vez antes de que Meza entrara a la concentración, el 5 de mayo durante una fiesta mexicana para despedirla.

Desde entonces han salido y se han estado conociendo, incluso Ryan ha estado viajando constantemente a Nueva York para visitar a Meza a su nueva residencia y ambos han estado trabajando para que su relación prospere aún con la distancia entre los dos, sus trabajos y la apretada agenda de ella.

Hace unos días Andrea recibió críticas en redes sociales por dedicarle más tiempo a tener novio que a cumplir sus obligaciones y labores que se le dieron como reina de belleza.

La Miss Universo defendió su relación y a su novio diciendo:

“El gran problema que enfrenta la mujer en el ambiente laboral es que se piensa que si tiene familia (novio, esposos, hijos, etc.) no va dar el ancho para estar en un puesto importante por estar ‘distraída’. Muchas hemos demostrado que no es así y la mujer no debería ser juzgada por ese factor”.