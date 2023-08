Salma Hayek, una de las mexicanas más famosas a nivel internacional y querida por millones, celebra a lo grande su cumpleaños número 57 con una carrera llena de éxitos este 2 de septiembre.

Su talento la ha llevado a ser nominada por los Oscar por su actuación estelar en Frida, lo que la convirtió a su vez en una de las ocho actrices latinas que han sido notadas por la Academia en toda la historia junto a actrices como Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Adriana Barraza y Katy Jurado, por mencionar algunas.

Pero…

¿Qué estudió Salma Hayek para llegar a lo más alto de Hollywood?

Si bien nació y creció en Coatzacoalcos, Salma Hayek fue enviada a estudiar al extranjero. Según los informes, fue inscrita a la Academia del Sagrado Corazón, Grand Costeau de Louisiana, a los 12 años, donde le diagnosticaron dislexia y de donde fue expulsada dos años después por las bromas que hacía.

Comenzó a estudiar relaciones internacionales en la Universidad Iberoamericana a su regreso a México; sin embargo, abandonó la carrera para dedicarse a la actuación. Su primer protagónico llegó en 1989, a los 23 años, con su papel en la telenovela mexicana Teresa, poco después actuó en El Callejón de los Milagros.

En 1991 se mudó a California para estudiar actuación en Stella Adler Studio of Acting. Su talento y perseverancia hicieron que rápidamente consiguiera un papel protagónico en Desesperado de 1995 junto a Antonio Balderas, después en Fools Rush In con Matthew Perry y Wild Wild West con Will Smith.

En 2002 llegó su gran momento después de casi una década trabajando en Hollywood . Y es que la actriz conquistó corazones y rompió esquemas con su papel de Frida Kahlo en Frida; película con la que recibió nominaciones a los Golden Globe, BAFTA y Oscar como mejor actriz.

¿Quiénes son los padres de Salma Hayek?

Los padres de Salma la han apoyado en sus decisiones académicas y trabajo en la industria hollywoodense a pesar de haber abandonado la universidad.

La originaria de Coatzacoalcos es hija del político y empresario Sami Hayek Domínguez, de orígen libanés, y de Diana Jiménez Media, de origen español.

Poco se sabe que Diana Jiménez fue cantante de ópera y que, tras su retiro, se ha dedicado a buscar talentos tanto en España como en México.

¿De cuánto es la fortuna de Salma Hayek en 2023?

Sus casi tres décadas en la actuación y negocios alternos la han enriquecido de manera exorbitante.

De acuerdo con Celebrity Net Worth , Salma tiene una fortuna actual estimada en $200 millones de dólares. Este dinero lo ha hecho por sí misma como actriz, empresaria, modelo y como productora de cine a través de su compañía Ventanarosa, que fundó en 1999 y con la que hizo Ugly Betty y El Coronel no tiene quién le escriba y Frida.

Sus críticos han insinuado que Salma le debe su riqueza a su esposo François Henri-Pinault , padre de su hija Valentina Paloma y multimillonario empresario francés, quien tiene una fortuna de $7 mil millones de dólares.

Sin embargo, se sabe que ninguno de los dos comparten entre sí sus fortunas, aunque contribuyen a un fondo fiduciario y herencia destinada a su hija Valentina, de casi $2 mil millones de dólares.