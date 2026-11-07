La elegancia y el estilo volvieron a ser los grandes protagonistas de una noche especial en Beverly Hills, donde Salma Hayek acaparó miradas gracias a un sofisticado look que resaltó su silueta.

La actriz mexicana apareció en una importante gala luciendo un ceñido vestido azul que confirmó por qué sigue siendo una de las celebridades más admiradas de Hollywood.

La estrella de origen mexicano asistió a la gala Women in Film Honors, celebrada en el reconocido hotel Beverly Hilton de Beverly Hills. Durante el evento compartió la alfombra roja con otras figuras destacadas como Sharon Stone y Kerry Washington, quienes también formaron parte de la celebración dedicada a reconocer a las mujeres más influyentes del mundo del entretenimiento.

Para la ocasión, Salma Hayek eligió un elegante vestido azul de manga larga que destacó por su diseño ajustado. La prenda incorporaba un efecto fruncido en la zona de la cintura, además de un llamativo detalle dorado que aportó un toque de sofisticación al conjunto.

El diseño resaltó la figura de la actriz de 60 años, quien completó su estilismo con un par de tacones negros.

Salma Hayek. Foto: EFE/EPA/JILL CONNELLY

Además, la protagonista de From Dusk Till Dawn complementó el atuendo con accesorios dorados de gran tamaño, incluyendo pulseras y pendientes que combinaron perfectamente con el adorno metálico del vestido. También llevó un refinado bolso de mano que aportó el toque final a su look.

La intérprete apostó por un peinado sencillo pero sofisticado. Su larga cabellera oscura lució una raya al centro y cayó de forma natural sobre los hombros, enmarcando su rostro.

En cuanto al maquillaje, eligió una propuesta clásica y glamorosa. Destacó un marcado delineado tipo cat eye, acompañado de abundante máscara para pestañas que acentuó la mirada. También llevó rubor en tonos cálidos para aportar luminosidad al rostro y un labial nude de acabado satinado que completó el equilibrio del maquillaje.

Durante su llegada al evento, Salma Hayek posó para los fotógrafos y mostró cada detalle de su estilismo en una breve sesión de fotos que rápidamente llamó la atención entre los asistentes.

La actriz estuvo acompañada por su esposo, el empresario francés Francois-Henri Pinault, quien optó por un clásico traje negro para la velada.

Pinault complementó su apariencia con una camisa blanca, corbata negra y zapatos de vestir a juego, logrando una imagen elegante y discreta mientras posaba junto a la actriz mexicana.

La presencia de Salma Hayek en la gala tuvo un significado especial, ya que recibió el Premio Humanitario Jane Fonda, un reconocimiento otorgado por su trayectoria artística y por su trabajo en favor de distintas causas sociales.

La actriz ha destacado durante años por su apoyo a iniciativas relacionadas con los derechos de las mujeres, la protección de la infancia y la defensa de las comunidades migrantes, aspectos que fueron considerados para la entrega de este importante galardón.

La aparición de la actriz llega poco tiempo después de haber celebrado un importante cumpleaños. Hace apenas unos meses alcanzó los 60 años y compartió con sus seguidores un mensaje de agradecimiento a través de redes sociales.

Para conmemorar la fecha, publicó una serie de fotografías acompañadas de una breve reflexión en la que expresó sentirse agradecida por esta nueva etapa de su vida.

A sus 60 años, Salma Hayek continúa consolidándose como una de las figuras latinas más influyentes de Hollywood.