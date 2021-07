¿Se olvidó de JLo? Alex Rodriguez vacaciona con mujeres en lujoso yate

Jennifer Lopez no es la única que se encuentra celebrando su cumpleaños en medio de una escapada romántica con Ben Affleck por las costas de Saint-Tropez, Francia.

Los paparazzis captaron a Alex Rodriguez, exprometido de la cantante, celebrando su cumpleaños número 47 en las mismas costas pero acompañado de un séquito de mujeres y amigos.

De acuerdo con los informes, el ex beisbolista de los Yankees de Nueva York emprendió un viaje por las costas de Europa y el Mediterráneo a bordo de un lujoso yate alquilado llamado Ocean Paradise, mismo que cuesta $31 millones de dólares y tiene capacidad para al menos 24 tripulantes.

En los últimos días Alex ha sido fotografiado disfrutando de su paseo feliz y relajado rodeado de mujeres y otros amigos cercanos, incluidos sus amigos Jessie James Decker y su esposo Eric Decker, así como su supuesto nuevo interés amoroso Melanie Collins, reportera de la NFL.

En redes sociales, la celebridad del deporte compartió un video de toma aérea del lujoso yate en el que presumió una rutina de ejercicio con sus invitados en el tercer piso del barco, un tobogán que descendió hacia el mar, una pequeña sala exterior, sombrillas y lo que parecen aparatos de gimnasio.

En una publicación previa, Alex posó en el borde de la popa con la costa francesa de fondo. “Que empiecen las fiestas. #Eurotrip”, escribió en el pie de foto.

Arod y Jennifer Lopez cancelaron su compromiso en abril luego de que surgieran rumores de infidelidad por parte de él.

En un comunicado de prensa hicieron oficial su separación diciendo “Nos hemos dado cuenta de que somos mejores como amigos y esperamos seguir siéndolo. Continuaremos apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos. Nos deseamos lo mejor para los demás y para los hijos de los demás. Por respeto a ellos, el único comentario que tenemos que dar es gracias a todos los que han enviado palabras amables y apoyo”.

Poco después de su separación, JLo fue vinculada sentimentalmente de nueva cuenta con su ex, Ben Affleck y hasta el momento continúan juntos. De hecho, la pareja se ha dejado ver en Francia más enamorada que nunca y recreando imágenes del video musical de 2002 Jenny From The Block.

Con anterioridad habían sido fotografiados en Florida y regresando de un viaje romántico a Montana.

Si bien la Diva del Bronx continuó con su vida amorosa casi de inmediato después de terminar su compromiso, Alex se ha mantenido soltero aunque se le ha vinculado con varias mujeres, entre ellas Madison LeCroy y Collins.

Una fuente le dijo a Page Six que Melanie Collins son sólo amigos y que él no tiene interés de sumergirse en una nueva relación.

“Alex ha estado pasando el rato con amigos y familiares en el viaje, incluidos Eric y Jessie James Decker. Melanie es muy amiga de ellos. Son todos amigos y ella estará en su fiesta de cumpleaños”.

Asimismo, otra fuente ha dicho que Alex está enfocado en sus hijas y en sus negocios, incluida la compra de un equipo de la NFL.

