Selena Gomez cautiva con jeans y look braless en Manhattan

La cantante Selena Gomez se encuentra en Nueva York por la grabación de su nueva serie de televisión, pero aprovechó un momento de descanso para ir de compras a las tiendas de Manhattan.

La intérprete de Look At Her Now fue captada por los paparazzis dentro de una tienda de Louis Vuitton. Utilizó unos jeans holgados, con tiro alto para resaltar su pequeña cintura, y una blusa color crema, de cuello de tortuga y tela gruesa, con la que lució la tendencia braless.

Gomez complementó su look con unos botines blancos y un abrigo de cuero de Louis Vuitton, con un valor de 6 mil 200 dólares, lo que equivale a más de 126 mil pesos.



Foto: Grosby Group

La actriz de The Wizards of Waverly Place utilizó un cubrebocas claro durante su estancia en la tienda de Nueva York. Además, la celebridad llevó el mínimo de maquillaje y dejó su cabello sin peinar.

La joven de 28 años ha pasado las últimas semanas en Nueva York para filmar Only Murders In The Building, donde comparte créditos con Steve Martin y Martin Short.

En la serie, producida por Hulu, Selena Gomez y sus dos vecinos ponen a prueba su afición por ser detectives cuando se comete un asesinato en el edificio en el que viven. La historia fue creada en colaboración entre Steve Martin y John Hoffman.

Este será el regreso a la pantalla chica de la actriz luego de que saltó a la fama como estrella infantil de The Wizards of Waverly Place.



Esta semana, la cantante también anunció que Revelación, su primer disco totalmente en español, estará disponible a la venta el próximo 12 de marzo.

El primer sencillo del álbum fue De Una Vez, el cual suma más de 46 millones de reproducciones en YouTube, a menos de 10 días de su lanzamiento.

