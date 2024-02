Selena Gómez, la cantante más seguida en Instagram, fue captada por un paparazzi mientras caminaba por las calles de París, Francia, con un escotado vestido negro estilo princesa para ir a cenar.

Como parte de sus atuendos parisinos, la intérprete de ‘Lose You To Love Me’, acompañó su vestido monocromático con una mascada negra que adornó sus hombros descubiertos y su cabello castaño.

La empresaria también resaltó su vestuario con elegantes medias oscuras, un cinturón delgado a la cintura, tacones de punta, joyería plateada y unos labios color rojo 'pasión' que la acompañaron durante sus caminatas nocturnas.

Selena Gómez sorprende con arriesgado escote por las calles de París. Photo © 2024 Splash News/The Grosby Group

Por si fuera poco, Selena Gómez compartió una serie de fotos a través de su Instagram donde se le puede observar con una minifalda descubierta de una pierna frente a una de las atracciones más visitadas del mundo: La Torre Eiffel.

Durante su estancia en ‘la ciudad del amor’, también sorprendió a sus fans con una foto en la bañera repleta de espuma donde deja ver su espalda al natural en su habitación de hotel.

¿Cuándo se estrena Love On, la nueva canción de Selena Gómez?

Con 429 millones de seguidores en Instagram, la cantante de 31 años sorprendió a los amantes de su música con un recordatorio sobre su nuevo sencillo que se estrenará el 22 de febrero de 2024.

El estreno de la canción se dio a conocer en exclusiva a través de newsletter, donde sus fans más allegados recibieron un correo electrónico con fotografías que alertaban sobre el estreno de Love On con las leyendas ‘This doesn't have 2 some sort mathematical equation’ y ‘Clock in, baby get to work. Night shift, but with all the perks’ con un candado en forma de corazón.

Aunque no se sabe con certeza de qué tratará la nueva canción, los fans aseguran que puede ser una melodía romántica sobre su actual relación con Benjamín Joseph Levin, productor musical más conocido como ‘Beny Blanco’ con quien mantiene un romance nada secreto.