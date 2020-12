La esperada serie biográfica de Selena Quintanilla llega este 4 de diciembre a través de Netflix, con gran expectación entre sus fanáticos que esperan ver la vida, obra e historia de su ídolo.

¿De qué trata Selena: la serie?

Selena: la serie, como la plataforma streaming la llamó, cuenta la historia de la reina del tex-mex y de su familia desde su infancia, cuando nació su sueño de convertirse en una estrella de la música en su cochera hasta que se hizo realidad con rotundo éxito hacia finales de la década de los 80 e inicios de los 90, apunta la premisa de Netflix.

La trama toca los problemas por los que atravesó la familia Quintanilla para dominar la industria de la música, hasta el asesinato de Selena a manos de Yolanda Saldívar a los 23 años de edad.

Netflix dividió la serie en dos partes presuntamente por el retraso de las grabaciones que ocasionó la pandemia por coronavirus.

La primera parte se estrenó este 4 de diciembre y consta de nueve episodios.

¿Quién interpreta a Selena y a la familia Quintanilla en la serie?

Una de las cosas que más generó interés entre sus fanáticos y público en general que esperó ver la producción cuando se anunció, fue el reparto que encarnaría a la celebridad nacida en Texas, a sus hermanos, padres y personas que la siguieron durante su prometedora, pero corta carrera.

¿Quién interpreta a Selena?

La actriz Christian Serratos de 30 años fue la elegida para encarnar a Selena grande, debido a su parecido físico, talento, pero también porque comparte su herencia cultural mexicano-estadounidense.

Es conocida por participar en el Manual de Ned, en la saga de Crepúsculo, The Walking Dead, 96 minutos y Vida Secreta de una adolescente.

Antes de Serratos, Jennifer Lopez le dio vida en la película Selena de 1997 y Maya Zapata la interpretó en la miniserie El secreto de Selena de 2018.

La versión infantil será Madison Taylor Baez de 9 años, una niña que desde temprana edad se dedica a la música.

Every legend begins with a dream

| Selena: The Series, 12/04, only on @netflix



Toda leyenda comienza con un sueño

| Selena: La Serie, 04/12, solo en @netflix pic.twitter.com/xjm6h6QhIl — Selena: The Series (@selena_netflix) October 6, 2020

Ricardo Antonio Chavira como Abraham Quintanilla

El padre de Selena será encarnado por el actor de cine y teatro Ricardo Antonio Chavira, conocido por Six Feed Under, Desperate Housewives, The División y NYPD Blue.

Abraham Quintanilla es quien descubrió el talento de su hija y formó la banda llamada Dinos con sus otros hijos.

Tras la muerte de Selena, el también compositor y músico se involucró en la producción de varios álbumes musicales, documentales e inició la Fundación Selena que ayuda a niños en crisis.

Seidy López como Marcella Samora de Quintanilla

El papel de la madre de la cantante corre por cuenta de esta actriz nacida en Yucatán y que ha ganado reconocimiento en la industria por actuaciones en Fuera de sospecha, Selena: la película, Día de entrenamiento, Gabriela y NCIS: Los Ángeles.

Noemí González como Suzette Quintanilla

Es la hermana mayor de la celebridad y baterista en la banda Dinos. Tras la trágica muerte de su hermana, Suzette quedó al frente de la fundación y de un museo fundado en Corpus Christi donde actualmente se exhiben los atuendos diseñados por la cantante.

Su versión infantil es Daniela Estrada.

Gabriel Chavarría como A.B. Quintanilla

El hermano encargado del bajo, la producción y composición de las canciones es interpretado por Chavarría de 31 años.

Ganó popularidad desde sus inicios en la industria de la actuación con papeles en Freedom Writers, Hunter Killer y El Planeta de los Simios: La Guerra.

Juan Martínez es el niño A.B.

A.B. Quintanilla en la vida real continuó en la música con el grupo Kumbia Kings y produjo canciones para Thalía, Alicia Villareal, Cristian y Verónica Castro.

Jesse Posey como Chris Pérez

Posey le da vida al esposo de Selena que se unió a los Dinos como guitarrista en 1989.

El actor tuvo apariciones en Killer Party, Connected, Stitchers y First Love, es hermano del actor Tyler Posey que trabajó en Teen Wolf.

Paul Rodíguez como Roger García

Conocido por su carrera como actor, rapero y artista de grabación, Rodíguez interpreta al antecesor de Pérez que se retiró de la banda por la presión y múltiples viajes que significó la fama.

Hunter Reese Peña como Ricky Vela

En la vida real fue el tecladista de los Dinos y autor de algunos de los más grandes éxitos musicales como El chico del apartamento 512 y La llamada.

Yolanda Saldívar no apareceen la primera parte de la entrega.