La influencer Lele Pons, quien es sobrina del cantante Chayanne, arrasó al acudir a la gala Women in Entertainment, que se llevó a cabo en Los Ángeles, California.

La venezolana se lució con un ajustado vestido con una abertura al centro de la falda, tirantes delgados y un escote pronunciado, para destacar su estilizada silueta.

La también cantante, de 27 años, complementó su look de impacto con zapatillas abierta en tono nude.

Lele Pons en la gala Women in Entertainment. Foto: The Grosby Group

Pons remarcó sus facciones con maquillaje en tonalidades claras, mientras su cabello lo peinó con un chongo alto con mechones al frente.

La sobrina de Chayanne fue una de las invitadas a la gala en el Hotel Beverly Hills, a la que también acudieron Camila Cabello, Helen Mirren y Dua Lipa.

Durante el evento, la cantante Adele recibió el premio al Liderazgo. Al recibirlo, la intérprete de Hello dio un emotivo discurso en el que aseguró que estaban equivocados quienes dijeron que tener un hijo mientras estaba en la cima del éxito era un sui profesional.

Lele Pons aprovechó la presencia de Adele en la gala y se acercó a ella para tomarse una fotografía, en la que también salió la actriz Xochitl Gómez.

La venezolana participó en el programa Dancing with the Stars junto a Gomez, pero ella fue eliminada del reality tras bailar Whenever, Wherever junto a Brandon Armstrong.





¿Qué es Lele Pons de Chayanne?





La modelo no es familiar de sangre de Chayanne, pero sí tienen un parentesco. Lele Pons es sobrina de la esposa de Chayanne, Marilisa Maronese, así que son parientes políticos.

Su relación es muy cercana e incluso bailaron un vals juntos en la boda de Pons con el cantante Guaynaa, en marzo pasado.