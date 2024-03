La actriz Sofía Vergara se coronó reina de las transparencias al lucir esta tendencia con un look muy casual. La estrella deslumbró ataviada con una camisa transparente y debajo dejó a la vista su lencería negra de encaje.

Combinó el atrevido estilo con jeans rectos y zapatillas blancas que aumentaron el glamour.

Para darle un toque más formal, usó un blazer negro de tela satinada.

Sofía Vergara.

La colombiana mantuvo un maquillaje discreto únicamente destacado por delineador café alrededor de los ojos y abundante labial.

Sofía Vergara fue captada por paparazzis mientras estaba en una cita con su novio Justin Saliman. La pareja fue vista en Los Ángeles, California, luego de una cena en el restaurante Pace, donde estuvieron con amigos.

Más tarde, la protagonista de Griselda fue vista en Beverly Hills durante una fiesta privada con Prune Nourry, Anastasia Soare, Wemimo Abbey, Nnamdi Okafor, Desiree Gruber y Ariel Nathanson.

El escultor Nourry lanzó Catharsis Arts Foundation, la cual apoya la creación artística colaborativa y permite que el arte tenga un impacto positivo a largo plazo en las mujeres, artistas, artesanos y comunidades que contribuyen e inspiran la creación de la obra de arte.

Soare, fundadora y directora ejecutiva de Anastasia Beverly Hills, organizó el evento en su lujosa casa.

Sofía Vergara, de 51 años, se está dando tiempo para salir y socializar. Después de divorciarse de Joe Manganiello, con quien estuvo casada por 7 años.

En una entrevista para el diario español El País, la estrella reveló que se divorció porque ella y Joe no estaban en la misma sintonía cuando hablaban sobre tener hijos. “Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven; él quería tener hijos y yo no quería ser una madre mayor”, explicó. “Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo haga, pero eso ya no es para mí”.

Ahora sale con Justin Saliman, un cirujano ortopédico de Beverly Hills. Una fuente cercana dijo a la revista People que ambos están divirtiéndose. “Ella está disfrutando de la vida. Parece positiva y llena de energía. Sofía ha estado manejando bien el divorcio. No fue una decisión fácil, pero ahora está muy bien”.