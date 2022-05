Stassie Karanikolaou festeja el 5 de mayo con diminuto bikini en México

Stassie Karanikolaou está disfrutando al máximo del caluroso clima de primavera. La mejor amiga de Kylie Jenner deslumbró al posar sobre una silla en la playa ataviada con un diminuto bikini.

El bikini amarillo que lució tenía un estampado de flores rosas y un escote en U. Presumió su pequeña cintura y silueta tonificada a la cámara y usó lentes para protegerse del sol.

Karanikolaou imprimió su dosis de estilo al llevar cadenas de oro alrededor de su cintura y de su cuello.

Aunque ella no especificó su lugar de vacaciones, su compañera de viaje Devon Carlson tomó una fotografía donde se indica que están en Sayulita, Nayarit, México.

La mejor amiga de Kylie Jenner festejó el 5 de mayo bebiendo cerveza Corona.

No es la primera vez que Stassie Karanikolaou visita México. De hecho, hace unos años viajó a Costa de Careyes, un lujoso destino de Jalisco con vistas privilegiadas al océano. También visita Los Cabos frecuentemente.

Anastasia Karanikolaou se convirtió en la mejor amiga de la empresaria Kylie Jenner, luego de que esta última rompiera lazos con Jordyn Woods. La acompaña a fiestas exclusivas, viajes y posa junto a ella para sesiones de Instagram.

Recientemente, Karanikolaou reveló que también cortó su relación con Jordyn Woods luego de que ésta se involucrara con Tristan Thompson, quien en ese entonces era pareja de Khloé Kardashian, misma que estaba embarazada de su primera hija True.

Declaró al podcast Call Her Daddy: “Oh, no. Ya no mantengo contacto con Jordyn. Por mis propios motivos. Esta es la primera vez que digo esto, pero fue por mis propios motivos, no por seguir a alguien más. Es todo”.

Jordyn Woods dijo a Jada Pinkett Smith que nunca le dio un baile erótico a Tristan Thompson ni se sentó sobre él.

“Es solo que… Estábamos todos juntos en un grupo. Ni una sola vez salimos del área pública para ir a un dormitorio o a un baño”. Sin embargo, admitió que Thompson la besó cuando salía de la fiesta: "[No hubo] pasión, nada. Él solo me besó… Fue un beso en los labios. Sin lengua”.

Stassie Karanikolaou pasa por un gran momento profesional y de fama. Ser amiga de Kylie Jenner y ser seguida por 10.8 millones de seguidores le permitió lanzar su primera colección de ropa en conjunto con la marca Pretty Little Thing.

Las prendas incluyen vestidos traslúcidos, de cuero y algunos que se caracterizan por mostrar piel.

De esta manera, su fama se incrementa hasta el punto de ser embajadora de marcas de belleza y moda como Fashion Nova y Savage x Fenty, la línea de lencería de Rihanna.