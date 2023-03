Anastasia Karanikolaou ya no puede esperar a la primavera y deslumbró en su cuenta de Instagram al lucir un diminuto bikini floral que destacó cada centímetro de su figura.

La estrella de redes sociales posó frente a la cámara y usó un traje de baño de cuello halter, decorado con flores verdes, amarillas y rosas. Presumió su pequeña cintura y el piercing en su abdomen.

“Una zambullida rápida”, escribió como descripción de la foto y sumó decenas de reacciones y comentarios que alabaron su belleza.

La mejor amiga de Kylie Jenner viajó a Cabo San Lucas, México, acompañada de su nuevo novio Jaden Hossler. Se alojaron en The Viceroy Hotel en Cabo y no dudaron en presumir su amor.

Karanikolaou y Hossler fueron vistos por primera vez juntos durante un viaje a las Islas Turcas y Caicos en enero pasado. Después, confirmaron su romance en Instagram y TikTok.

Anastasia Karanikolaou se convirtió en la mejor amiga de la empresaria Kylie Jenner, luego de que esta última rompiera lazos con Jordyn Woods. La acompaña a fiestas exclusivas, viajes y posa junto a ella para sesiones de Instagram.

Karanikolaou reveló que también cortó su relación con Jordyn Woods luego de que se involucrara con Tristan Thompson, quien en ese entonces era pareja de Khloé Kardashian, misma que estaba embarazada de su primera hija True.

Grosby Group. Anastasia Karanikolaou

Declaró al podcast Call Her Daddy: “Oh, no. Ya no mantengo contacto con Jordyn. Por mis propios motivos. Esta es la primera vez que digo esto, pero fue por mis propios motivos, no por seguir a alguien más. Es todo”.

De esta manera, su fama se incrementa hasta el punto de ser embajadora de marcas de belleza y moda como Fashion Nova y Savage x Fenty, la línea de lencería de Rihanna.