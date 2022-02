Sydney Sweeney, de 'Euphoria', luce bikini tejido de 'infarto' en redes

Aún es invierno, pero Sydney Sweeney ya tiene toda la vibra del verano. La actriz Euphoria protagonizó una sesión fotográfica ataviada en un espectacular bikini tejido.

La estrella usó con un traje de baño de Maiyo London para promocionar la nueva línea de la marca. Posó durante un atardecer en la arena con un modelo verde, pero también está disponible en los colores azul y blanco.

Sydney Sweeney se suma a la tendencia de bikinis crochet al igual que artistas como Dua Lipa, quien se dejó ver con un bañador naranja y amarillo en Miami.

La joven sumó casi 4 millones de reacciones con la sesión fotográfica. Dejó su cabellera rubia ondulada y ligeramente despeinada mientras miró a la cámara. El look obtuvo la aprobación de Alexa Demie, quién comentó un emoticón con ojos de corazón y escribió: "¿Estás loca o qué?".

Con su magistral actuación, atrajo los reflectores y ahora suma 8.2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, colocándose como un referente juvenil y de la moda.

Al igual que su personaje en Euphoria, Sydney Sweeney marca tendencia con colores neutros, nude y pastel. Más tarde fue vista con un conjunto deportivo nude de Ralph Lauren y reveló que es la nueva portada de Cosmopolitan ataviada con un vestido azul y gargantilla dorada de Gucci.

La joven de 24 años compartió su emoción y dijo que ha sido su sueño desde el principio. “Es más que surrealista verme en la portada de la edición de febrero de @cosmopolitan The Love Issue”.

Euphoria es una serie que muestra con crudeza el mundo de las adicciones. Sydney Sweeney es muy madura al abordar el tema. En entrevista con Cosmopolitan, dijo que hay antecedentes de alcoholismo y drogadicción en su árbol genealógico, por lo que nunca ha consumido drogas porque le aterra esa adicción.

“Bebo tal vez una vez al año, porque tengo ansiedad social. Prefiero las reuniones íntimas. Me gustaría que todos se amontonen en el sofá y jueguen juegos de mesa o vean la televisión”, dice.

La actriz cada vez obtiene más reconocimiento por su actuación en Euphoria, pero su primer protagónico en una serie de TV lo consiguió en Everything Sucks! de Netflix. Asimismo, trabajó con Quentin Tarantino en la película Once Upon a Time in Hollywood.

Sydney Sweeney también da salida en sus redes sociales a las campañas publicitarias que acompaña, como la última de Steve Madden.

La estrella dijo a Fashion Magazine que espera que los diferentes personajes que interpreta le hablen a la gente en un nivel más profundo, ya sea a través de una decisión o un momento de sus vidas en la pantalla.

Mira las fotos de Sydney Sweeney en la galería superior.