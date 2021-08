Thalía cumple 50 años y los celebra con traje de baño en la piscina

Thalía está de fiesta por su cumpleaños número 50 y en redes sociales compartió algunas fotografías del festejo.

La cantante mexicana dejó claro en Instagram que la edad sólo es un número que no define cómo debe verse o sentirse.

Y es que a los 50 años presumió su impresionante figura ataviada con un ajustado traje de baño de tipo bodysuit multicolor compuesto por un bikini de cintura alta color amarillo unido a un top sin mangas y cuello alto con rayas rosas, azules, blancas y naranjas, principalmente.

Añadió un cinturón amarillo que ayudó a destacar su diminuta cintura, así como gafas solares de tipo aviador reflejantes, múltiples brazaletes dorados y plateados, pequeños pendientes de diamantes y una scrunchie rosada sosteniendo su cabellera peinada en un a cola de caballo alta.

Asimismo, usó un par de zapatillas amarillas de tacón de aguja con lazos alrededor de los tobillos.

Se lució glamorosa y radiante con su rostro maquillado con labial rosado, blush color durazno y una base que le dio el acabado de porcelana a su piel.

Las fotografías fueron tomadas a la orilla de su lujosa piscina, con decoración festiva incluido un número 50 enorme con globos de colores y varias bolsas de regalo de marcas de lujo.

Al final del carrete que compartió, la celebridad puso dos videos cortos en los que se muestra divertida, uno está aventando un regalo, mientras que en el otro está sentada agitando sus tonificadas piernas.

En el pie de foto escribió un largo mensaje de cumpleaños para sí misma además de varios párrafos en donde escribió cómo ha vivido su vida y su carrera.

“¡Feliz cumpleaños a mí! 50. Y así vivo mi vida ‘sin-cuenta’ de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman”.

Más adelante en su mensaje escribió un agradecimiento a su familia, a sus seres queridos y a sus fanáticos por apoyarla hasta el día de hoy.

“Gracias Dios padre por llevarme en el centro de tu mano. Gracias a mi madre y a mi padre por haber sido el canal para traerme aquí (y por todo su amor y tantos globos y pasteles en mi infancia). Gracias a mi familia y amigos por su amor y compañía. Y a mis queridos F.A.N.S (familia, amigos, niños, soñadores) gracias por tanto. ¡A celebrar a todo lo alto! ¡Feliz cumpleaños niña T!”.

En otra publicación que hizo, la cantante compartió la portada de la revista Caras que protagoniza por sus 50 años.

Para la edición de septiembre, Thalía dio una entrevista diciendo que está en su mejor etapa y que hubiese deseado estar en sus 20 como está ahora, con una carrera exitosa, con salud, “completa y libre”.

“Soy como soy, lo gozo y lo celebro”, dijo.

Asimismo, dijo que no se siente acomplejada de que la llamen cincuentona, ya que desde hace mucho tiempo no vive su vida basada en los números.

“No, para nada me molesta que me digan cincuentona, porque llevo años que no vivo mi vida en números. Hace tiempo que ni siquiera me peso, por ejemplo”.

MA

